¥êー¥°¡¦¥¢¥ó 25/26 Âè13Àá R¥é¥ó¥¹ vs ¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë »î¹ç·ë²Ì
¥êー¥°¡¦¥¢¥ó 25/26¤ÎÂè13Àá R¥é¥ó¥¹¤È¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î23Æü01:00¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥Ü¥é¥ë¥È¡¦¥Ç¥ì¥ê¥¹¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
R¥é¥ó¥¹¤Ï¥ª¥É¥½¥ó¥Ì¡¦¥¨¥É¥¥¥¢ー¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥¦¥§¥¹¥ì¥¤¡¦¥µ¥¤ー¥É¡ÊFW¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥È¥Ð¥ó¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¤Ï¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥Ñ¥Ë¥Á¥§¥Ã¥ê¡ÊFW¡Ë¡¢¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥¨¥á¥¬¡ÊFW¡Ë¡¢¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥Þ¥ì¥·¥ã¥ë¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬Ìµ¤¯¡¢0-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥ëー¥«¥¹¡¦¥Û¥°¥¹¥Ðー¥°¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥ª¥â¥Ð¥ß¥Éー¥ë¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
61Ê¬¡¢¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥Þ¥ì¥·¥ã¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥µ¥ß¥ë¡¦¥¨¥ë¥à¥é¥Ù¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Õ¥ê¥ª¡¦¥¨¥ó¥·¥½¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥Æ¥£¥¹¡¦¥¢¥à¥°ー¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
69Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£R¥é¥ó¥¹¤Î¥Ô¥¨ー¥ë¡¦¥¬¥Ë¥¦¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤ÆR¥é¥ó¥¹¤¬ÀèÀ©¡£
74Ê¬¡¢R¥é¥ó¥¹¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¦¥§¥¹¥ì¥¤¡¦¥µ¥¤ー¥É¡ÊFW¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥È¥Ð¥ó¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥®¥é¥Ü¥®¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥Ö¥À¥éー¡¦¥·¥Þ¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
77Ê¬¤Ë¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¤Î¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥ë¥³¡ÊDF¡Ë¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ìÂà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
85Ê¬¡¢R¥é¥ó¥¹¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥ª¥É¥½¥ó¥Ì¡¦¥¨¥É¥¥¥¢ー¥ë¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥½¥È¥«¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
86Ê¬¡¢¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥â¥ì¥¤¥é¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥é¥Ó¡¦¥Ì¥¶¥ó¥°¥é¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
90+1Ê¬¡¢¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥²¥é¡¦¥É¥¥¥¨¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¢¥â¥¢¥á¥èー¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
90+5Ê¬¤ËR¥é¥ó¥¹¤Î¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥®¥é¥Ü¥®¡ÊFW¡Ë¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ìÂà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢R¥é¥ó¥¹¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢R¥é¥ó¥¹¤Ï77Ê¬¤Ë¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥È¥Þ¥½¥ó¡ÊMF¡Ë¡¢90+6Ê¬¤Ë¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥½¥È¥«¡ÊFW¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ë¤Ï2Ê¬¤Ë¥µ¥ß¥ë¡¦¥¨¥ë¥à¥é¥Ù¡ÊMF¡Ë¡¢68Ê¬¤Ë¥²¥é¡¦¥É¥¥¥¨¡ÊDF¡Ë¡¢90+7Ê¬¤Ë¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥¨¥á¥¬¡ÊFW¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025-11-23 03:10:59 ¹¹¿·