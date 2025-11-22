¡ÈÀÅ¤«¤ËËÜ¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡É¡¡ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÆÉ½ñ¼¼¡ÖÝôÆÉ¡×¤¬±©º¬ÌÚ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡ÝôÆÉ¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤ËÜ¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ÎÐ¤ä²Ö¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ÇÀÅ¤«¤ËÆÉ½ñ¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ëÆÉ½ñ¼¼¡£¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»×¤¤¤ä¿®Ç°¤Ê¤É¤ÎÂ¿¤¯¤ò¡ÈËÜ¡É¤«¤éÆÀ¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÂåÉ½¤Î¸«ÊÆ½Ô»Ë¤¬¡¢¡ÖËÜ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤¢¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀÅ¤«¤ËËÜ¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î¡È¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍýÁÛ¤ÎÆÉ½ñ¼¼¡É¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤Ç»ÏÆ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÍøÍÑ¤Ï´ðËÜÍ½ÌóÍ¥Àè¤Ç¡¢Í½Ìó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÔ²ñ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¿¹¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë·úÃÛ¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¼«Á³¡×¤ä¡Ö¥ê¥È¥ê¡¼¥È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ëÅ¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¶áÎÙ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¾Æ²Û»Ò¤ä¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë¥²¥¹¥È¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬Áª¤ó¤ÀËÜÃª¤âÍÑ°Õ¡£¥²¥¹¥È¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤¥â¥Î¤ä¥³¥È¤òÃúÇ«¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤ä¡Ö¿´¤òÆ°¤«¤¹É½¸½¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥²¥¹¥È¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢ÝôÆÉ¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¿ï»þ¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÝôÆÉ
¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¢¨Ç¯Æâ¤Ï¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó´ü´Ö¡£2026Ç¯Ç¯»Ï¤è¤êËÜ³Ê¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è±©º¬ÌÚ1-21-27 µµ¹Ã¿·¤íÅï59 ¥Õ¥é¥ï¡¼¥·¥ç¥Ã¥× maltaÆâ
±Ä¶ÈÆü»þ¡§·îÍË¡¦²ÐÍË 10:00¡Á18:00¡Ê¢¨ÉÔÄêµÙ¡Ë
ÍøÍÑÊýË¡¡§´ðËÜÍ½ÌóÀ©¡ÊÄê°÷3¡Á4Ì¾¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÍ½Ìó¡£¶õ¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÍ½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤â²Ä¡£¡Ë
ÍøÍÑÎÁ¡§1»þ´Ö 1400±ß¡¿2»þ´Ö 2400±ß¡¢±äÄ¹30Ê¬¤´¤È¤Ë600±ß
¢¨²ñÏÃ¤Ï¾®À¼¤Î¤ß¡¿PCºî¶È¤Ï²Ä¡¿ÅÅÏÃ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ï¶Ø»ß
