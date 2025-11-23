ÀéÍÕÉ´²»¤¬Ï¢¾¡¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¡¡µÕÅ¾V¡¢¾¾À¸ÍýÇµ¤Ï3°Ì
¡¡¡Ú¥Ø¥ë¥·¥ó¥¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÂè6Àï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥Ç¥£¥¢ÇÕºÇ½ªÆü¤Ï22Æü¡¢¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë2°Ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼1°Ì¤Î¹ç·×217.22ÅÀ¤ÇGP2Ï¢¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í¤Ç½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤È¤Ê¤ëGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê12·î4¡Á6Æü¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¾¾À¸ÍýÇµ¡ÊÃæµþÂç¡Ë¤¬¹ç·×193.21ÅÀ¤ÇSP¤«¤é»°¤Ä¾å¤²¤Æ3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£½»µÈ¤ê¤ò¤ó¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ï7°Ì¡£SP¼ó°Ì¤Î¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï2°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÏÊÕÎÑ²Ì¡Ê»°ÏÂ·úÁõ¡¦Ë¡Âç¡Ë¤â¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÏSP3°Ì¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î¹ç·×270.45ÅÀ¤ÇµÕÅ¾Í¥¾¡¤·¡¢GP2Ï¢¾¡¡¢ÄÌ»»8¾¡ÌÜ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÀÚÉä¤òÆÀ¤¿¡£»³ËÜÁðÂÀ¡ÊMIXI¡Ë¤ÏSP¤«¤é°ì¤Ä¾å¤²¤Æ6°Ì¡£
¡¡¥Ú¥¢¤ÎÄ¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Ï¹ç·×193.12ÅÀ¤Ç¼«¸ÊºÇ¹â¤ËÊÂ¤Ö4°Ì¡£