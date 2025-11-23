ºâÃÄÀßÎ©¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¾Íè¡Ö¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¾Þ¡×¤Ëµ±¤¯Æü¤¬Íè¤ë¤«¡¡ÆüËÜ¿Í¤Ï²áµî¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ê¤·¡¡
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö£Ó£È£Ï£È£Å£É¡¡£Ï£È£Ô£Á£Î£É¡¡£Æ£Á£Í£É£Ì£Ù¡¡£Æ£Ï£Õ£Î£Ä£Á£Ô£É£Ï£Î¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¡Ë¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥í¥´¤Ë¤ÏÂçÃ«¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¢Ä¹½÷¡¢°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¡È£´¿Í¡É²ÈÂ²¤Î»Ñ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÆ°Êª¤Î»Ù±ç¤òÌóÂ«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ³°¤Ç¤Î¡È»°ÅáÎ®¡É¤Ç¤Î³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤À¤Ã¤¿£²£²Æü¡¢ÂçÃ«¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¤ÎÈ¯Â¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥í¥´¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ£±£·¤ÎÂçÃ«¤È¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î´Ö¤Ëº£Ç¯£´·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹½÷¤È¤ß¤é¤ì¤ë£³¿Í¤¬¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤é¤·¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï±ÑÊ¸¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸µµ¤¤Ë³èÆ°¤·¡¢·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤è¤ê·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½õ¤±¤¬É¬Í×¤ÊÆ°Êª¤òµß¤¤¡¢¼é¤ê¡¢À¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òµ¤·¤¿¡££´¿Í¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«²È¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ö»Ù±ç¤ÎÎØ¡×¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤ËÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¡££²£³Ç¯£±£±·î¤Ë¤Ï¹ñÆâ¤ÎÁ´¾®³Ø¹»Ìó£²Ëü¹»¤Ë£³¸Ä¤º¤Ä¡¢·×Ìó£¶Ëü¸Ä¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢ÍÑ¥°¥é¥Ö¤ò´óÂ£¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Ìîµå¿Í¸ý³ÈÂç¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë£¶²¯±ßÁêÅö¤ÎÌ´´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡££²£´Ç¯£±·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢µåÃÄ¤È¥É·³¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÅê»ñ²È¥°¥ë¡¼¥×¤¬£±£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±²¯£´£µ£°£°Ëü±ß¡áÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¡¢ÂçÃ«¤â¸Ä¿Í¤ÇÈïºÒÃÏ¤Ë´óÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£Ç¯£±·î¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤Ç¤â¡Ö¾ÃËÉ»Î¤ÎÊý¡¹¤äÈòÆñÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¡¢»Ù±ç¤ÎÉ¬Í×¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é¡×¤È£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£·£¸£°£°Ëü±ß¡áÆ±¡Ë¤ò´óÉÕ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¡¢ÃøÌ¾¿Í¤¬¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¸Ä¿ÍºâÃÄ¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢Æ±Î½¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¥Ö¥ê¥¢¥ÊÉ×¿Í¤È£²£±Ç¯¤Ë¡Ö£µ£°¡¿£µ£°ºâÃÄ¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¼ã¼Ô¤ä¾®»ù´µ¼Ô¤ò»Ù±ç¡£ÀµÊá¼ê¥¹¥ß¥¹¤â¥«¡¼¥éÉ×¿Í¤ÈÆ±Ç¯¤Ë¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥Û¡¼¥×ºâÃÄ¡×¤òÈ¯Â¤µ¤»¡¢·ÐºÑÅª»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê²ÈÄí¤ËÊª»ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËèÇ¯¡¢£Í£Ì£Â¤Ç¤Ï¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿Áª¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¾Þ¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£º£Ç¯¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÃæ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤¬½é¼õ¾Þ¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤È¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤«°Ê¾å¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¡£»ä¤¿¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤¤¤¤¤ª¼êËÜ¤ò¼¨¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¤ä¤ê¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£²áµî£µ£¶¿Í¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤¹¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤ÎÎò»Ë¤òÊ¤¤·¤Æ¤¤¿ÂçÃ«¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤âÃ¯¤«¤Î´õË¾¤È¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¿·¤¿¤Ê±ÉÍÀ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë»þ¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¢¡¸Ä¿ÍºâÃÄ¤ò»ý¤Ä¼ç¤Ê¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê
¡¡¢¦¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡Ê£Í£Ì£Â¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë£²£±Ç¯¤Ë¡Ö£µ£°¡¿£µ£°¡¡£Æ£ï£õ£î£ä£á£ô£é£ï£î¡×¤òÀßÎ©¡£¿ÈÂÎÅª·ò¹¯¡¢Àº¿ÀÅª·ò¹¯¡¢±ÉÍÜ¡¢¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤Î£´ËÜÃì¤ò¼´¤Ë¼ã¼Ô¤ò»Ù±ç¡£
¡¡¢¦¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê£Í£Ì£Â¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë£±£¸Ç¯¤Ë¡Ö£Á£Ì£Ì¡¡£Ò£É£Ó£Å¡¡£Æ£ï£õ£î£ä£á£ô£é£ï£î¡×¤òÀßÎ©¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶¨Ä´À¤äÂ¾¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Ê¤É¤ò°é¤à³èÆ°¤ò½Å»ë¡£
¡¡¢¦¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡Ê£Î£Â£Á¡¦¥ì¥¤¥«¡¼¥º¡Ë£°£´Ç¯¤Ë¡Ö£Ì£å£Â£ò£ï£î¡¡£Ê£á£í£å£ó¡¡£Æ£á£í£é£ì£ù¡¡£Æ£ï£õ£î£ä£á£ô£é£ï£î¡×¤òÀßÎ©¡£ÃÏ¸µ¤Î¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¥¢¥¯¥í¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²ÈÂ²Á´ÂÎ¤ÎÀ¸³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£
¡¡¢¦¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡Ê£Í£Ì£Ó¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë£°£·Ç¯¤Ë¡Ö£Ì£å£ï¡¡£Í£å£ó£ó£é¡¡£Æ£ï£õ£î£ä£á£ô£é£ï£î¡×¤òÀßÎ©¡£¼«¿È¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯»Ù±ç¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ³èÆ°¡£
¡¡¢¡¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¾Þ¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ³°¤Ç¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿Áª¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë£Í£Ì£Â¤Ç¤âºÇ¤â¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë¾Þ¤Î£±¤Ä¡££±£¹£·£±Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢£·£³Ç¯¤«¤é¤Ï£·£²Ç¯¥ª¥Õ¤ËÂçÃÏ¿Ì¤Ø¤Îµß±çµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿£Ò¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ»á¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËèÇ¯£³£°µåÃÄ¤«¤é£±¿Í¤º¤ÄÁª¤Ð¤ì¤ë¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤é£Í£Ì£Â¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤é¤¬ºÇ½ª·èÄê¤ò²¼¤¹¡£ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¾Þ¡×¤Î¼êËÜ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£