¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26 Âè12Àá ¥Üー¥ó¥Þ¥¹ vs ¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à »î¹ç·ë²Ì
¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26¤ÎÂè12Àá ¥Üー¥ó¥Þ¥¹¤È¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î23Æü00:00¤Ë¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£ー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Üー¥ó¥Þ¥¹¤Ï¥¨¥Ð¥Ë¥¦¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥¤ー¥é¥¤ ¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¯¥ëー¥Ô¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þー¥«¥¹¡¦¥¿¥Ù¥ë¥Ë¥¨¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï¥ë¥¤¥¹¡¦¥®¥ê¥§¥ë¥ß¡ÊMF¡Ë¡¢¥«¥é¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥ã¥í¥Ã¥É¡¦¥Üー¥¦¥§¥ó¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
12Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Î¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¹¡¦¥¢¥ì¥ª¥é¡ÊGK¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥«¥é¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬ÀèÀ©¡£
¤µ¤é¤Ë35Ê¬¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥¸¥ã¥ó¥¯¥ìー¥ë¡¦¥È¥Ç¥£¥Ü¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥«¥é¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç0-2¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£0-2¤È¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥Üー¥ó¥Þ¥¹¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤é2¿Í¤¬¸òÂå¡£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ð¥Õ¥©¥Ç¡¦¥Ç¥£¥¢¥«¥¤¥È¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ー¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
46Ê¬¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥ë¥¤¥¹¡¦¥®¥ê¥§¥ë¥ß¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©ー¥«ー¥Ôー¥¿ー¥º¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
52Ê¬¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥«¥é¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥È¥Þー¥·¥å¡¦¥½ー¥Á¥§¥¯¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
61Ê¬¡¢¥Üー¥ó¥Þ¥¹¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥¢¥ß¥ó¡¦¥¢¥É¥ê¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
69Ê¬¡¢¥Üー¥ó¥Þ¥¹¤Î¥Þー¥«¥¹¡¦¥¿¥Ù¥ë¥Ë¥¨¡ÊMF¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ1-2¤È1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
74Ê¬¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
80Ê¬¡¢¥Üー¥ó¥Þ¥¹¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¿¥¤¥éー¡¦¥¢¥À¥à¥º¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥¨¥Í¥¹¡¦¥¦¥Ê¥ë¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î81Ê¬¥Üー¥ó¥Þ¥¹¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥»¥Í¥·¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¨¥Í¥¹¡¦¥¦¥Ê¥ë¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-2¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¥Üー¥ó¥Þ¥¹¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Üー¥ó¥Þ¥¹¤Ï34Ê¬¤Ë¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢83Ê¬¤Ë¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥È¥é¥Õ¥¡ー¥È¡ÊDF¡Ë¡¢90+6Ê¬¤Ë¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥»¥Í¥·¡ÊDF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï34Ê¬¤Ë¥¸¥ã¥ó¥¯¥ìー¥ë¡¦¥È¥Ç¥£¥Ü¡ÊDF¡Ë¡¢83Ê¬¤Ë¥¢ー¥í¥ó¡¦¥ï¥ó¥Ó¥µ¥«¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025-11-23 02:10:13 ¹¹¿·