¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26 Âè12Àá ¥Õ¥é¥à vs ¥µ¥ó¥Àー¥é¥ó¥É »î¹ç·ë²Ì
¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26¤ÎÂè12Àá ¥Õ¥é¥à¤È¥µ¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î23Æü00:00¤Ë¥¯¥ìー¥Ö¥ó¡¦¥³¥Æー¥¸¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Õ¥é¥à¤Ï¥é¥¦¥ë¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥±¥Ó¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¥ó¥°¡ÊDF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥µ¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤Ï¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥¤¥·¥Éー¥ë¡ÊFW¡Ë¡¢¥¨¥ó¥¾¡¦¥ë¥Õ¥§ー¡ÊMF¡Ë¡¢¥Î¥¢¡¦¥µ¥Ç¥£¥¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬Ìµ¤¯¡¢0-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
63Ê¬¡¢¥µ¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥é¥ª¥ì¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥Á¥§¥à¥¹¥Ç¥£¥Í¡¦¥¿¥ë¥Ó¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
64Ê¬¡¢¥µ¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¦¥¤¥·¥Éー¥ë¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ö¥í¥Óー¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
64Ê¬¡¢¥Õ¥é¥à¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¥ó¥°¡ÊDF¡Ë¡¢¥±¥Ó¥ó¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¨¥ßー¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¥í¥¦¡ÊMF¡Ë¡¢¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥Á¥å¥¯¥¦¥§¥¼¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
84Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤ë¡£¥Õ¥é¥à¤Î¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥Á¥å¥¯¥¦¥§¥¼¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥é¥¦¥ë¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¥Õ¥é¥à¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥Õ¥é¥à¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥é¥à¤Ï90+3Ê¬¤Ë¥Ù¥ë¥ó¥È¡¦¥ì¥Î¡ÊGK¡Ë¡¢90+4Ê¬¤Ë¥Ï¥êー¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢90+5Ê¬¤Ë¥é¥¦¥ë¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡ÊFW¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥µ¥ó¥Àー¥é¥ó¥É¤Ï32Ê¬¤Ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ð¥éー¥É¡ÊDF¡Ë¡¢79Ê¬¤Ë¥ì¥¤¥Ë¥ë¥É¡¦¥Þ¥ó¥À¥Ð¡ÊDF¡Ë¡¢88Ê¬¤Ë¥È¥é¥¤¡¦¥Ò¥åー¥à¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025-11-23 02:10:22 ¹¹¿·