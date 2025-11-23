¥ª¥µ¥¹¥Êvs¥½¥·¥¨¥À ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[11.22 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè13Àá](Estadio El Sadar)
¢¨26:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥ª¥µ¥¹¥Ê]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥¨¥ì¡¼¥é
DF 3 ¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¯¥ë¥¹
DF 22 ¥¨¥ó¥¾¡¦¥Ü¥è¥â
DF 24 ¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¥Æ¥Ê
MF 6 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥È¥í
MF 7 ¥Û¥ó¡¦¥â¥ó¥«¥è¥é
MF 16 ¥â¥¤¡¦¥´¥á¥¹
MF 23 ¥¢¥Ù¥ë¡¦¥Ö¥ì¥È¥Í¥¹
FW 9 ¥é¥¦¥ë¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
FW 10 ¥¢¥¤¥Þ¡¼¥ë¡¦¥ª¥í¥¹
FW 21 ¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹
¹µ¤¨
GK 13 ¥¢¥¤¥È¡¼¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
DF 5 ¥Û¥ë¥Ø¡¦¥¨¥é¥ó¥É
DF 41 Íñigo Arguibide
MF 8 ¥¤¥±¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹
MF 14 ¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
MF 29 ¥¢¥·¥¨¥ë¡¦¥ª¥µ¥ó¥Ù¥é
FW 11 ¥¥±¡¦¥Ð¥ë¥Ï
FW 17 ¥¢¥ó¥Æ¡¦¥Ö¥Ç¥£¥ß¥ë
FW 18 ¥·¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼
´ÆÆÄ
¥¢¥ì¥Ã¥·¥ª¡¦¥ê¥·
[¥½¥·¥¨¥À]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ì¥ß¥í
DF 2 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë
DF 3 ¥¢¥¤¥¨¥ó¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹
DF 16 ¥É¥¥¥¤¥§¡¦¥Á¥ã¥ì¥¿¡¦¥Ä¥¡¥ë
DF 31 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó
MF 4 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥´¥í¥Á¥ã¥Æ¥®
MF 11 ¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹
MF 18 ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¡¼¥ë
MF 21 ¥¢¥ë¥»¥ó¡¦¥¶¥Ï¥ê¥ã¥ó
FW 10 ¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë
FW 23 ¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹
¹µ¤¨
GK 13 ¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Þ¥ì¡¼¥í
GK 32 ¥¢¥¤¥È¡¼¥ë¡¦¥Õ¥é¥¬
DF 6 ¥¢¥ê¥Ä¡¦¥¨¥ë¥¹¥È¥ó¥É
DF 20 ¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥ª¥É¥ê¥ª¥½¥é
DF 38 ¥ë¥±¥ó¡¦¥Ù¥¤¥Æ¥£¥¢
MF 8 ¥Ù¥Ë¥ã¥È¡¦¥È¥¥¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹
MF 24 ¥ë¥«¡¦¥¹¥Á¥Ã¥Á
MF 28 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ê¥ó
FW 7 ¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢
FW 14 µ×ÊÝ·ú±Ñ
FW 15 ¥¦¥Þ¥ë¡¦¥µ¥Ç¥£¥¯
FW 17 ¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹
´ÆÆÄ
¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³
