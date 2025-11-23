ÊÆ¹Ò¶õÅö¶É¡ÖÀøºßÅª¤Ê´í¸±¤¬¤¢¤ë¡×¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¾å¶õ¤ÎÈô¹Ô¤ò·Ù¹ð
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹Ò¶õÅö¶É¤Ï21ÆüÆîÊÆ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¾å¶õ¤òÈô¹Ô¤¹¤ëÌ±´Ö¹Ò¶õµ¡¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÀøºßÅª¤Ê´í¸±¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«Ï¢Ë®¹Ò¶õ¶É¤Ï21Æü¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¼£°Â¤¬°²½¤··³»ö³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¾å¶õ¤òÈô¹Ô¤¹¤ëÌ±´Ö¹Ò¶õµ¡¤ËÂÐ¤·¡ÖÀøºßÅª¤Ë´í¸±¤¬µÚ¤Ö¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¥¢¥á¥ê¥«¥ó¹Ò¶õ¤È¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¾å¶õ¤Ç¤ÎÈô¹Ô¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï9·î°Ê¹ß¥«¥ê¥Ö³¤¼þÊÕ¤ÇËãÌô¤ò±¿ÈÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Ê¤¹Á¥Çõ¤Ø¤Î¹¶·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬¶õÊì¤ò¥«¥ê¥Ö³¤¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î·³»öÅª°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£