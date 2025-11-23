¥Ü¥ë¥·¥¢MGÄ®Ìî¤¬¥À¥á²¡¤·ÃÆ¡¡ÆüËÜÂåÉ½Àï¤È¤Î¡È2ÀïÏ¢È¯ÃÆ¡É¤Ç3Ï¢¾¡¤Ë¹×¸¥
¡¡¡þ¥É¥¤¥Ä1Éô¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG3¡½0¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ë
¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¡Ê26¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Î¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤Çº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï2ÅÀÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢3¡½0¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2¡½0¤Î¸åÈ¾27Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢4Ê¬¸å¤Ë¥À¥á²¡¤·ÃÆ¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÃÆ¤ó¤À¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿Áê¼êGK¤Î¼êÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤Ã¤ÆÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ä®Ìî¤Ï18Æü¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤¬¥Á¡¼¥àÉüµ¢½éÀï¡£ÂçÎ¦´Ö°ÜÆ°¤ò·Ð¤¿Ãæ3Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¡È2ÀïÏ¢È¯ÃÆ¡É¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ç¤âºÇ¶á¤Î¸ø¼°Àï4»î¹ç¤Ç3ÆÀÅÀ¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÄ®Ìî¤¬º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿1Æü¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êÀï¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢¤³¤ì¤Ç3Ï¢¾¡¡£Âè8Àá½ªÎ»»þ¤ÎºÇ²¼°Ì¤«¤é»ÃÄê11°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£