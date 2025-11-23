°ËÆ£ÍÎµ±¤¬Éüµ¢Àï¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¡õÎëÌÚÍ£¿Í¤Ï£²ÀïÏ¢È¯¡ªÃíÌÜ¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬£¶¡Ý£²¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ò°µÅÝ¡ª
¡¡¸½ÃÏ11·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè11Àá¤Ç¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¤¬½êÂ°¤¹¤ë²¦¼Ô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¡¢ÎëÌÚÍ£¿Í¤òÍÊ¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÈËÜµòÃÏ¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹´üÎ¥Ã¦¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿°ËÆ£¤¬ºòÇ¯£³·î°ÊÍè¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÎëÌÚ¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤À¡£12Ê¬¡¢±¦CK¤«¤éÌ£Êý¤¬¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ç¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤¬ÁÇÁá¤¯È¿±þ¡£±¦Â¤Î±Ô¤¤¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë17Ê¬¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â±¦CK¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó¤¬ÎÏ¶¯¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Î©¤ÆÂ³¤±¤Î¼ºÅÀ¤Ç£²ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÉé¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢22Ê¬¤Ë£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£¥ª¥ê¡¼¥»¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¼õ¤±¤¿¥«¡¼¥ë¤¬½À¤é¤«¤¤¥¿¥Ã¥Á¤«¤é±¦Â¤ò°ì¿¶¤ê¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡45 ¡Ü£²Ê¬¤Ë¤â¡¢¥«¡¼¥ë¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¼õ¤±¤¿¥ª¥ê¡¼¥»¤¬º¸Â¤ò°ìÁ®¡£Áê¼êGK¤Î¼ê¤òÃÆ¤¯¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤Æ¡¢Á°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬ÅÜÅó¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ò¸«¤»¤ë¡£55Ê¬¡¢¥ª¥ê¡¼¥»¤Î±¦CK¤ò¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î¤¬±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤à¤È¡¢¤½¤Î£µÊ¬¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥±¥¤¥ó¤¬¶¯Îõ¤Êº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤Ç²ÃÅÀ¡£78Ê¬¤Ë¤Ï¡¢Å¨¿Ø¤ÇÁê¼êDF£²¿Í¤ò¤«¤ï¤·¤¿¥ª¥ê¡¼¥»¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£
¡¡£³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï83Ê¬¤Ë°ËÆ£¤òÅêÆþ¡£¤¹¤ë¤È£±Ê¬¸å¡¢¤½¤Î°ËÆ£¤¬¼«¿Ø¤«¤éÅ¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤¤¿¥ª¥ê¡¼¥»¤Ø¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥óº¸Â¤Ç¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¡££¸¤«·î¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°ÀïÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½DF¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬£¶¡Ý£²¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ò°µÅÝ¤·¡¢³«Ëë¤«¤é11ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÏÏ¢¾¡¤Ê¤é¤º¡£ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿ÎëÌÚ¤Ï77Ê¬¤Ë¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎëÌÚÍ£¿Í¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹£²ÀïÏ¢È¯¡ª²¦¼Ô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÁê¼ê¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë
