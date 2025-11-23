¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡Û¾®ÎÓÎÍÐÒ¤Ï5°Ì¡¢¾®ÎÓºóÂÀÏº¤¬17°Ì¡¡WÇÕ³«ËëÀï
¡¡¡þ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼WÇÕ¡¡¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¸Ä¿ÍÂè1Àï¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë¡¡¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS140¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎWÇÕÃË»Ò¸Ä¿ÍÂè1Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¶â¥á¥À¥ë¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤Ï136¥á¡¼¥È¥ë¡¢127¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ç·×304¡¦1ÅÀ¤Ç5°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Á¥ç¥Õ¥§¥Ë¥Ò¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤¬133¥á¡¼¥È¥ë¡¢129¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆ±311¡¦5ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¡£ÆüËÜÀª¤Ç¤Ï¾®ÎÓºóÂÀÏº¡ÊÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¡Ë¤¬Æ±283¡¦5ÅÀ¤Ç17°Ì¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬Æ±280¡¦5ÅÀ¤Ç20°Ì¤À¤Ã¤¿¡£