B¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó°ËÆ£¤¬3·î°ÊÍè¤ÎÉüµ¢Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤à³èÌö¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ÎëÌÚ¤Ï2ÀïÏ¢È¯¤â¶õË¤
¡¡¡þ¥É¥¤¥Ä1Éô¡¡B¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó6¡½2¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ë
¡¡B¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ÎDF°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê26¡Ë¤¬¥Û¡¼¥à¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï¤ÇÌó8¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÀïÎóÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥´¡¼¥ë¤ËÍí¤à³èÌö¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£5¡½2¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¸åÈ¾38Ê¬¤«¤éº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç½Ð¾ì¡£1Ê¬¸å¤Ëº¸Â¤Ç±¦¥µ¥¤¥É¤ØÀµ³Î¤Ê¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¡¢¼õ¤±¤¿FW¥ª¥ê¡¼¥»¤¬¼«¤éÃæ±û¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ïºò²Æ¤Î²ÃÆþÄ¾¸å¤ÈºòÇ¯11·î¤Ë±¦ÃæÂ¹ü¤ò¼ê½Ñ¡£º£Ç¯2·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢3·î¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª2»î¹ç¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÉüµ¢¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿3·î29Æü¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êÀï¤ÇÆ±¤¸²Õ½ê¤òÄË¤á¡¢º£µ¨³«Ëë¸å¤âÄ¹´üÎ¥Ã¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ìó3½µ´ÖÁ°¤«¤é¥Á¡¼¥àÎý½¬¤ËÉôÊ¬¹çÎ®¤·¤¿°ËÆ£¤Ï17Æü¤Ë½é¤á¤Æ¥Õ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ã²½¡£¡ÖÇ¯Æâ¤Ë¤ÏÉüµ¢¤Î¸«ÄÌ¤·¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤«¤é°ìµ¤¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Éüµ¢Àï¤Ç»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎMFÎëÌÚÍ£¡Ê24¡Ë¤¬Á°È¾12Ê¬¤Î±¦CK¤«¤éÀèÀ©ÅÀ¡£¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÌ£Êý¤¬¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÎ®¤·¡¢Áö¤ê¹þ¤ó¤ÀÎëÌÚ¤¬±¦Â¤ÇÎäÀÅ¤Ë·è¤á¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¤Îº£µ¨2ÅÀÌÜ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï5Ê¬¸å¤Ë¤â²ÃÅÀ¤·¤Æ2¡½0¤È¤·¤¿¤¬¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë2¡½2¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¤Ë4¼ºÅÀ¤ÇÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£ÎëÌÚ¤Ï¸åÈ¾32Ê¬¤ËÂà¤¤¤¿¡£