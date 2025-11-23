¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26 Âè11Àá ¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯ vs ¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬ーSV »î¹ç·ë²Ì
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè11Àá ¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤È¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬ーSV¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î22Æü23:30¤ËWWK¥¢¥ìー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥á¥ë¥È¡¦¥±¥ß¥åー¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ì¥¯¥·¡¦¥¯¥íー¥É¥âー¥ê¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥êー¥Àー¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬ーSV¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ê¥å¥Ã¥¯¡¦¥É¥ó¥Ú¡ÊMF¡Ë¡¢¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥É¡¦¥±ー¥Ë¥Ò¥¹¥É¥ë¥Õ¥¡ー¡ÊFW¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥Ó¥¨¥¤¥é¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬Ìµ¤¯¡¢0-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
64Ê¬¡¢¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥á¥ë¥È¡¦¥±¥ß¥åー¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥ì¥¯¥·¡¦¥¯¥íー¥É¥âー¥ê¥¹¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥¨¥µ¥ó¥É¡ÊFW¡Ë¡¢¥¤¥é¥¤¥¢¥¹¡¦¥µ¥¢¥É¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
72Ê¬¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬ーSV¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥Ó¥¨¥¤¥é¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥é¥ä¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
74Ê¬¡¢¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¢¥ó¥Î¥¢¡¦¥Þ¥Ã¥»¥ó¥´¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥¨¥ë¥Ó¥¹¡¦¥ì¥¸¥å¥Ù¥Ä¥¡¥¤¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
76Ê¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤ë¡£¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Î¥Ç¥£¥ß¥È¥ê¥¹¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ì¥ê¥¹¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥«¥Ç¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£
81Ê¬¤Ë¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Î¥±¥Ù¥ó¡¦¥·¥å¥í¥Ã¥¿ー¥Ù¥Ã¥¯¡ÊDF¡Ë¤¬2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤Ë¤è¤êÂà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥¢¥¦¥¯¥¹¥Ö¥ë¥¯¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬ーSV¤Ï38Ê¬¤Ë¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥«¥Ñ¥ë¥É¡ÊMF¡Ë¡¢61Ê¬¤Ë¥Ë¥³¥é¥¤¡¦¥ì¥ó¥Ù¥ë¥°¡ÊMF¡Ë¡¢85Ê¬¤Ë¥ë¥«¡¦¥Ö¥¹¥³¥Ó¥Ã¥Á¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025-11-23 01:30:28 ¹¹¿·