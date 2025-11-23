¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26 Âè11Àá ¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à vs ¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç »î¹ç·ë²Ì
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè11Àá ¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤È¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î22Æü23:30¤Ë¥Õ¥©¥¤¥È¡¦¥¢¥ìー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ï¥Þー¥Ó¥ó¡¦¥Ô¥¨¥ê¥ó¥¬ー¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ê¥è¥ó¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¡¢¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Û¥ó¥¶¥¯¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Ï¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ª¥Î¥é¡ÊMF¡Ë¡¢¥í¥Ã¥³¡¦¥é¥¤¥Ä¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÄ®Ìî ½¤ÅÍ¡ÊFW¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£45+2Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥£¥¯¥¹¡ÊDF¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£0-1¤È¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
55Ê¬¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥í¥Ã¥³¡¦¥é¥¤¥Ä¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç0-2¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
62Ê¬¡¢¥Ï¥¤¥Ç¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÏÆ±»þ¤Ë3¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ª¥Þ¥ë¡¦¥È¥é¥ª¥ì¡ÊDF¡Ë¡¢¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥Û¥ó¥¶¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ê¥è¥ó¡¦¥¤¥Ö¥é¥Ò¥â¥Ó¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Þー¥Î¥ó¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¡ÊDF¡Ë¡¢¥Ö¥É¥¥¡¦¥¸¥Ö¥¸¥Ðー¥¼¡ÊFW¡Ë¡¢¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥·¥Þー¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
72Ê¬¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Î¥¤¥Ï¥¦¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥ì¥¤¥Ê¡ÊMF¡Ë¡¢Ä®Ìî ½¤ÅÍ¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
76Ê¬¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ª¥Î¥é¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤éÄ®Ìî ½¤ÅÍ¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç0-3¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤¬0-3¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÄ®Ìî ½¤ÅÍ¡ÊFW¡Ë¤Ï72Ê¬¤«¤é¸òÂå¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£76Ê¬¤Ë¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
