¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄÀßÎ©¡¡»Ò¶¡¤äÆ°Êª¤ò¼é¤ë¡ª¡È²ÈÂ²¡É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥í¥´¤ÇÈ¯É½
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»Ò¶¡¤äÆ°Êª¤ò»Ù±ç¤¹¤ëºâÃÄ¤òÀßÎ©¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºâÃÄÌ¾¤Ï¡ÖSHOHEI¡¡OHTANI¡¡FAMILY¡¡FOUNDATION¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¡Ë¡×¡£»Ò¶¡¤¬·ò¤ä¤«¤ËÀ¸³è¤Ç¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤Î»ñ¶âÄó¶¡¤ä¡¢Æ°Êª¤Îµß½õ¡¢ÊÝ¸î¤Ê¤É¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ëº£¸å¡¢³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¡£
¡¡²ÈÂ²¤ò°¦¤¹¤ëÂçÃ«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡¢¤À¡£Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÈÆ°Êª¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ºâÃÄÀßÎ©¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¡×¡£Ä¹Ç¯Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¡¢Âç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÀßÎ©¤òÈ¯É½¤·¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤ÇÍýÇ°¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬±¿Æ°¤òÂ³¤±¡¢·ò¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»ñ¶â¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢µß½õ¡¦ÊÝ¸î¡¦¥±¥¢¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¤ò¼é¤ê»Ù¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤â»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£º£Ç¯1·î¡¢ËÜµòÃÏ¤¬¤¢¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ò½±¤Ã¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»öÈï³²¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¾ÃËÉ»Î¤äÈïºÒ¼Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö»Ù±ç¤ÎÉ¬Í×¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È50Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þ¡áÌó7800Ëü±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¶¡¤ÈÆ°Êª¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤à·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö11·î22Æü¡¢¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿ºâÃÄ¤Î¥í¥´¤â¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ17¤ÎÆþ¤Ã¤¿¼«¿È¤È¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î´Ö¤Ë°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¡¢¤½¤·¤Æ4·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿À¸¸å7¥«·î¤ÎÂè1»Ò¤ÎÌ¼¤¬À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò»×¤ï¤»¤ë¡È²ÈÂ²¡É¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¡£4·î¤ËSNS¤ÇÄ¹½÷ÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¤â¡ÖÂçÃ«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖÂçÃ«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤òºâÃÄÌ¾¤Ë¹þ¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»Ìó2Ëü¹»¤Ø¤Î6Ëü¸Ä¤Î¥°¥é¥Ö´óÉÕ¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê³èÆ°¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï21Ç¯¤Ë¥Ö¥ê¥¢¥ÊÉ×¿Í¤È¤È¤â¤Ë¼ã¼Ô»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë¡Ö5050ºâÃÄ¡×¤òÀßÎ©¡£º£Ç¯¤Ï»³²Ð»ö»Ù±ç¤ä¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÄÂÎ¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿Áª¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¾Þ¡×¤ò½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£20Ç¯¥ª¥Õ¤ÎËÜ»æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö·ë¹½Á°¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÂÐ¾Ý¤Ï¡Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Ê¬¤â´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¡£À¸³¶¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤àMVPµé¤Î³èÆ°¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¢¦ºâÃÄ¡¡°ìÄê¤ÎÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿ºâ»º¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Îºâ»º¤ò´ðÁÃ¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÁÈ¿¥ÂÎ¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤ë¡ÖºâÃÄË¡¿Í¡×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¤ä´ë¶È¤Î»ñ¶â¸»¤ò´ð¤Ë¸ø±×Åª¤ËÈó±ÄÍø³èÆ°¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¤â»Ø¤¹¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ºâÃÄ¡×¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÌó4Ëü¶á¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¡¢ÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥é¡¼ºâÃÄ¡×¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Î¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä¸µ²ñÄ¹¤È¥á¥ê¥ó¥ÀÉ×¿Í¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ó¥ë¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥á¥ê¥ó¥À¡¦¥²¥¤¥ÄºâÃÄ¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÚÂçÃ«¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ç¤Ê»Ù±ç¡Û
¡¡¡¡¡ù¥³¥í¥Ê²Ò¡¡20Ç¯4·î¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤NPOË¡¿Í¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ï¡¼¥È¡×¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¡£°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ø¤Î¥Þ¥¹¥¯¶¡µë¤Î¤¿¤á¤Ë´óÉÕ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ð¥Ã¥È¤¬ºÇ¹â³Û¤Î190Ëü5000±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ìó1Æü¤Ç1²¯5350Ëü7000±ß½¸¤á¤ë¡£
¡¡¡ù¤¬¤óÆ®ÉÂ¤Î»Ò¶¡¤Ø¡¡21Ç¯11·î¡¢Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤È¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Ìî¼ê¤Î¾Þ¶â¤Ê¤ÉÌó7Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þ¡áÌó1090Ëü±ß¡Ë¤ò¡¢¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤Î»Ò¶¡¤ä²ÈÂ²¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¡£
¡¡¡ù¡ÖÌîµå¤·¤è¤¦¤¼¡ª¡×¡¡23Ç¯11·î¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»Ìó2Ëü¹»¤ËÌó6Ëü¸Ä¤Î»Ò¶¡ÍÑ¥°¥é¥Ö¤ò´óÂ£¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£ÈñÍÑ¤ÏÌó6²¯±ß¡£
¡¡¡ùÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡¡24Ç¯1·î¡¢Æ±1Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤È¤â¤Ë´óÉÕ¤òÈ¯É½¡£µåÃÄ¤¬100Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þ¡áÌó1²¯5600Ëü±ß¡Ë¡¢ÂçÃ«¤Ï¸Ä¿Í¤Ç´óÉÕ¡Ê¶â³ÛÈó¸øÉ½¡Ë¡£
¡¡¡ù³¨ËÜÇä¤ê¾å¤²¡¡24Ç¯3·î¡¢ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¤·¤¿¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë½é¤Î³¨ËÜ¡ÖÌîµå¤·¤è¤¦¤¼¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×È¯Çä¡£Çä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤òÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ë´óÉÕ¡£