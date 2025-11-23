¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó°ËÆ£ÍÎµ±¤¬238Æü¤Ö¤êÉüµ¢¡¡¸åÈ¾38Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡Ä¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥¢¥·¥¹¥È
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11·î22Æü¡¢¥ê¡¼¥°Âè11Àá¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ç¸åÈ¾38Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤¬¥ê¡¼¥°Àï¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòµ¨3·î29Æü¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êÀï°ÊÍè¡£238Æü¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÔË¾¤Î½Ö´Ö¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢5-2¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¸åÈ¾38Ê¬¡£MF¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥Á¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤ï¤º¤«1Ê¬¸å¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÂÐ³ÑÀþ¤ÎFW¥ß¥«¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥º¤ØÀµ³Î¤Ê¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥ª¥ê¡¼¥º¤¬Ãæ¤ËÀÚ¤ì¹þ¤ß¡¢º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£°ËÆ£¤ÏÉüµ¢½éÀï¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ïºò²Æ¤Ë¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤«¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë±¦ÃæÂ¹ü¹üÀÞ¡£º£Ç¯2·î¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢3·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êÀï¤ÇºÆ¤Ó±¦ÃæÂ¹ü¹üÀÞ¤òÄË¤á¤ÆºÆÎ¥Ã¦¡£Ä¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢Ìó2½µ´ÖÁ°¤«¤éÎý½¬Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎMFÎëÌÚÍ£¿Í¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¹¶·â¿Ø¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢6-2¤Ç¾¡Íø¡£¤³¤ì¤Ç³«Ëë¤«¤é11ÀïÌµÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç»Ä¤ê7¤«·î¡£Î¥Ã¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿°ËÆ£¤ÎÉüµ¢¤Ï¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏ¯Êó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë