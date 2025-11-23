»°½Å¡¦¾¾ºå»Ô¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç27ºÐÃË¤òÂáÊá¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤êÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¸Æµ¤¤«¤é¤Ï´ð½àÃÍ¾å²ó¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë
22ÆüÁáÄ«¡¢»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Ç¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤È¤·¤Æ27ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»°½Å¸©ÌÀÏÂÄ®¤Î¤È¤Ó¿¦¤ÎÃË¡Ê27¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï¡¢22Æü¸áÁ°4»þ¤´¤í¾¾ºå»Ô¾åÀîÄ®¤Ç¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢¿®¹æÌµ»ë¤ò¤·¤Æ·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡Ê61¡Ë¤ÏÆ¬¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤É¤Î·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤ËºÆ¤Ó¸½¾ì¤ËÌá¤ê¡¢·Ù»¡´±¤«¤é»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±ÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Æµ¤¤«¤é¤Ï´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤êÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ïº£¸å¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×½ýºá¤Ê¤É¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£