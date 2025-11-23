µª»Ò¤µ¤ÞÍª¿Î¤µ¤Þ ÂçÅç¤´Ë¬Ìä¡¡¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤ò´ÑÀï¤Ø
½©¼ÄµÜÈÞµª»Ò¤µ¤Þ¤ÈÄ¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¶¥µ»¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤¿¤áÅìµþ¤ÎÂçÅç¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µª»Ò¤µ¤Þ¤ÈÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï22Æü¸áÁ°10»þÈ¾Á°¡¢ÂçÅç¤Î²¬ÅÄ¹Á¤ËÅþÃå¤·¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¿¦°÷¤äÄ®Ä¹¤Î¤Û¤«Â¿¤¯¤ÎÅçÌ±¤Î½Ð·Þ¤¨¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅç¤Ç¤Ï2013Ç¯10·î¡¢ÂæÉ÷26¹æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÅÚÀÐÎ®¤¬È¯À¸¤·36¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë¹ë±«ºÒ³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÆó¿Í¤Ïµ¾À·¼Ô¤òÅé¤à°ÖÎîÈê¤òË¬¤ì¡¢¤³¤ÎºÒ³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¾µ¤¹¤ë¸ì¤êÉô¤«¤éÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢°ÖÎîÈê¤ËÇÒÎé¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¸ø¼°¤Ë¼«Á³ºÒ³²¤ÎÈïºÒÃÏ¤òË¬¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÅçÌ±¤¬µß½õ³èÆ°¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¡ÖÅçÌ±¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
23Æü¡¢¤ªÆó¿Í¤Ï¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥ê¥ó¥°¶¥µ»¤ò´ÑÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£