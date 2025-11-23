¹â»Ô¼óÁê G20¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½é½ÐÀÊ¡¡Ãæ¹ñŽ¥Íû¶¯¼óÁê¤ÈÀÜ¿¨¤Ï¼Â¸½¤»¤º
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢G20¡Ê20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¡Ë¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢Ë¡¤Î»ÙÇÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¹ñºÝÃá½ø¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖË¡¤Î»ÙÇÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñºÝÃá½ø¤Î°Ý»ý¡¦¶¯²½¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¡¢G20¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬Áý¤¹Ãæ¡¢Â¿³ÑÅªËÇ°×ÂÎÀ©¤Î¸µ¤Ç¤Î¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡×¤Î¼Â¸½¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤½¤Î¸å¡¢µÞ¤¤ç³«¤«¤ì¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¼óÇ¾¤é¤È¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼Æó¼óÁê¤ÈÊú¤¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤È¸ÄÊÌ¤Ë²ñÃÌ¤·¤¿°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£