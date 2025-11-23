G20³«Ëë¡¡¹â»Ô¼óÁê¡ÖÀ¤³¦·ÐºÑ¡×¶¨µÄ¤Ê¤É¤Ë½ÐÀÊ¡ÄÊÆÃæ¤ò°Õ¼±¡Ö¼«Í³¤È¸øÀµ¡×¤ÊËÇ°×¤Î½ÅÍ×ÀÁÊ¤¨¤ë
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡á¼çÍ×20¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¤¬³«Ëë¤·¹â»Ô¼óÁê¤ÏÀ¤³¦·ÐºÑ¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë²ñµÄ¤Ê¤É¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ÏËÇ°×¥ë¡¼¥ë¤Ç¡Ö¼«Í³¤È¸øÀµ¤µ¡×¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤ÆÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê
¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯¼«Í³¤Ç¸øÀµ¤Ê¹ñºÝ·ÐºÑÃá½ø¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¤ä¡Ø¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡ÊFOIP¡Ë¡Ù¤Î¼Â¸½¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖÀ¤³¦·ÐºÑ¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÂ¿³ÑÅªËÇ°×ÂÎÀ©¤¬À¤³¦·ÐºÑ¤Î´ðÈ×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤ë³°Ì³¾Ê´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤äÃæ¹ñ¤Î·ÐºÑÅª°Ò°µ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤¬¹Ô¤Ã¤¿ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤Î»ö¼Â¾å¤ÎÍ¢ÆþÄä»ßÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤âÇ°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¹ñÆâ»º¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯ËÇ°×¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ÈÍû¶¯¼óÁê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¤â²ñµÄ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¹â»Ô¼óÁê¤È¤·¤Æ¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤È¤Ï¥Ï¥°¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤é¤È¤â°§»¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï´Ö¤Ë3¿Í¤ò¶´¤ó¤À°ÌÃÖ¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤ÈÍû¶¯¼óÁê¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼óÁê¼þÊÕ¤Ï¡ÖÎ©¤ÁÏÃ¤Ç¤â¼óÇ¾Æ±»Î¤¬ÏÃ¤»¤ë´Ä¶¤ò¼¨¤¹»ö¤Ï½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇÃæ¹ñÂ¦¤ÏÀÜ¿¨¼«ÂÎ¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë³°Ì³¾Ê´´Éô¤Ï¡Ö²¼¼ê¤Ë¶á¤Å¤±¤ÐµÕ¤ËÃæ¹ñ¤ËÈ¿È¯¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡×¤È·Ù²ü¤â¤·¤Æ¤¤¤ÆÆüÃæ¤Î¶î¤±°ú¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£