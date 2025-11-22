¡ÖÈà¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ä¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¡¡¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦ÉÔºß¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë21ºÐ¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¿ÍDF
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ïº£Àá¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á3Ï¢Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¼éÈ÷¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢CK¤ÎÆÀÅÀ¸»¤Ç¤â¤¢¤ë¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤ò·ç¤¯¤³¤È¤Ë¡£11·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î»î¹ç¤ÇÆ±Áª¼ê¤ÏÉé½ý¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÀïÀþ¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ×Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥ÖOB¤Î¥Ê¥Á¥ç¡¦¥â¥ó¥ì¥¢¥ë¤ÏÆ±Áª¼êÉÔºß¤Ç¤âºÍÇ½°î¤ì¤ë¼ã¤DF¤¬¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥â¥¹¥±¥é¡Ê21¡Ë¤ÎºÍÇ½¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ö¥â¥¹¥±¥é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ¤â¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢Èà¤ÎÀ®ÀÓ¤ä¤¢¤é¤æ¤ë¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤À¤¿¤Ã¤¿¤Î21ºÐ¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡ª²ÐÍËÆü¤ËU-21¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÈà¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç4Ç¯¤â¸«¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£¤Þ¤À21ºÐ¤Ê¤ó¤À¡×
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ä¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢Èà¤é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤é¤Ë¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤¤¤ë¡×
¡Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÈà¤ò1500Ëü¥æ¡¼¥í¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£21ºÐ¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï°Â¤¤¶â³Û¤À¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ä¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¤Ê¤¼Èà¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢ËÜÅö¤Î¤³¤È¤Ï»ä¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¤¢¤Î¶â³Û¤ÇÈà¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê±Ñ¡ØFootball.London¡Ù¤è¤ê¡Ë
¥â¥¹¥±¥é¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¸ø¼°Àï12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¹âÉ¾²Á¤Ç¡¢¥â¥ó¥ì¥¢¥ë¤Ï¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦ÉÔºß¤Î·ê¤òËä¤á¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦ÉÔºß¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á3Ï¢Àï¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ»îÎý¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤¥â¥¹¥±¥é¤ÏÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤»¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£