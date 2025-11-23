ÍÜ·Ü¾ì¤Î¸Û¤¤¼ç»É¤·¤¿¤«¡¢ÃËÂáÊá¡¡¸µ½¾¶È°÷¡ÖÎä¤¿¤¯¤µ¤ì¤¿¡×¡¢ÆÊÌÚ
¡¡ÆÊÌÚ¸©·ÙÆá¿Ü±ö¸¶½ð¤Ï22Æü¡¢Æ±¸©Æá¿ÜÄ®¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ÇÃËÀ¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ±¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤ÎÌµ¿¦´ÅÍøÃÎºÈÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌó1Ç¯Á°¤Þ¤ÇÃËÀ¤Ë¸Û¤ï¤ì¡¢¤³¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÃËÀ¤«¤éÎä¤¿¤¯¤µ¤ì¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ð¤Ï¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï22Æü¸áÁ°0»þÈ¾¤´¤í¡¢Æá¿ÜÄ®¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Î»öÌ³½ê¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò°÷ÎëÌÚ¹§°ì¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤Î¼ó¤ò¿ÏÊª¤ÇÆÍ¤»É¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡Æ±Æü¸áÁ°0»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¡ÖÃ¯¤«¤Ë¼ó¤ò»É¤µ¤ì¤¿¡×¤È119ÈÖ¤·¤¿¡£Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¡£