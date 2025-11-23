TBS NEWS DIG Powered by JNN

¤­¤Î¤¦¡¢°ñ¾ë¸©ÅÚ±º»Ô¤Î¾ïÈØ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤É5Âæ¤¬¤«¤é¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢5ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤ò´Þ¤àÃË½÷6¿Í¤¬»à½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å3»þÁ°¡¢ÅÚ±º»Ô¤Î¾ïÈØ¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¡¢¥é¥¤¥È¥Ð¥ó1Âæ¤È¾èÍÑ¼Ö4Âæ¤¬¤«¤é¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Åö»þ¡¢¾ïÈØÆ»¤Ï½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤¬Á°Êý¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢¶á¤¯¤Î¾èÍÑ¼Ö3Âæ¤â´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃË½÷6¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á5ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤ò´Þ¤à3¿Í¤¬½Å½ý¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÃËÀ­1¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò°÷¤ÎÂ­Î©ÏÂÉ×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê57¡Ë¤ò²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¡¢ÍÆµ¿¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£