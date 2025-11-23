¥Ð¥ë¥»¥í¥Êvs¥Ó¥ë¥Ð¥ª ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[11.22 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè13Àá](¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦)
¢¨24:15³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê]
ÀèÈ¯
GK 13 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
DF 3 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥ë¥Ç
DF 5 ¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·
DF 18 ¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó
DF 23 ¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥¯¥ó¥Ç
MF 16 ¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹
MF 20 ¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â
MF 24 ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢
FW 7 ¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹
FW 9 ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥
FW 10 ¥é¥ß¥Í¡¦¥ä¥Þ¥ë
¹µ¤¨
GK 25 ¥Ü¥¤¥Á¥§¥Õ¡¦¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¡¼
GK 31 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥³¥Ã¥Ø¥ó
DF 4 ¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥é¥¦¥Û
DF 15 ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó
MF 17 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥«¥µ¥É
MF 22 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥ë
MF 27 ¥É¥í¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
FW 11 ¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã
FW 28 ¥ë¡¼¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ë¥É¥°¥¸
´ÆÆÄ
¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯
[¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥¦¥Ê¥¤¡¦¥·¥â¥ó
DF 2 ¥¢¥ó¥É¥Ë¡¦¥´¥í¥µ¥Ù¥ë
DF 3 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ó¥Ó¥¢¥ó
DF 14 ¥¨¥á¥ê¥¯¡¦¥é¥Ý¥ë¥È
DF 17 ¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ù¥ë¥Á¥Á¥§
MF 7 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥ì¥ó¥²¥ë
MF 8 ¥ª¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥ó¥»¥È
MF 10 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹
MF 16 ¥¤¥Ë¥´¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥¬¥é¥ì¥¿
MF 18 ¥ß¥±¥ë¡¦¥Ï¥¦¥ì¥®¥µ¥ë
FW 20 ¥¦¥Ê¥¤¡¦¥´¥á¥¹
¹µ¤¨
GK 27 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ñ¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã
DF 4 ¥¢¥¤¥È¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥Ç¥¹
DF 12 ¥Ø¥¹¥¹¡¦¥¢¥ì¥½
DF 15 ¥¤¥Ë¥´¡¦¥ì¥¯¥¨
DF 19 ¥¢¥À¥Þ¡¦¥Ü¥¤¥í
MF 6 ¥ß¥±¥ë¡¦¥Ù¥¹¥¬
MF 23 ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ê¥Ð¡¼¥í
MF 30 ¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥ì¥´
MF 44 Selton Sánchez
FW 11 ¥´¥ë¥«¡¦¥°¥ë¥»¥¿
FW 22 ¥Ë¥³¡¦¥»¥é¡¼¥Î
FW 25 ¥¦¥ë¥³¡¦¥¤¥¼¥¿
´ÆÆÄ
¥¨¥ë¥Í¥¹¥È¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
