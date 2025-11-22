¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëvsN¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[11.22 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá](¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¢¨24:00³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥¢¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼
DF 4 ¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯
DF 5 ¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ
DF 6 ¥ß¥í¥·¥å¡¦¥±¥ë¥±¥º
DF 8 ¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤
MF 10 ¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼
MF 17 ¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º
MF 38 ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ
FW 9 ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¤¥µ¥¯
FW 11 ¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼
FW 18 ¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥¬¥¯¥Ý
¹µ¤¨
GK 25 ¥®¥ª¥ë¥®¡¦¥Þ¥Þ¥ë¥À¥·¥å¥Ó¥ê
DF 2 ¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹
DF 26 ¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó
DF 47 ¥«¥ë¥Ó¥ó¡¦¥é¥à¥¼¥¤
MF 3 ±óÆ£¹Ò
MF 42 ¥È¥ì¥¤¡¦¥Ê¥¤¥ª¥Ë
FW 14 ¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥¥¨¡¼¥¶
FW 22 ¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±
FW 73 ¥ê¥ª¡¦¥ó¥°¥â¥Ï
´ÆÆÄ
¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È
[¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È]
ÀèÈ¯
GK 26 ¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥»¥ë¥¹
DF 3 ¥Í¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º
DF 5 ¥à¥ê¡¼¥í
DF 31 ¥Ë¥³¥é¡¦¥ß¥ì¥ó¥³¥Ó¥Ã¥Á
DF 37 ¥Ë¥³¥í¡¦¥µ¥Ü¡¼¥Ê
MF 6 ¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥µ¥ó¥¬¥ì
MF 8 ¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó
MF 10 ¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥®¥Ö¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È
MF 14 ¥À¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¥¤¥§
MF 16 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥É¥ß¥ó¥²¥¹
FW 19 Igor Jesus
¹µ¤¨
GK 13 John Victor
DF 4 ¥â¥é¡¼¥È
DF 23 Jair Cunha
DF 30 ¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ê¡¼
MF 22 ¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¤¥¨¡¼¥Ä
MF 24 ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥«¥Æ¥£¡¼
FW 7 ¥«¥é¥à¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¡¦¥ª¥É¥¤
FW 15 ¥¢¥ë¥Î¡¼¡¦¥«¥ê¥à¥¨¥ó¥É
FW 21 ¥ª¥Þ¥ê¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó
´ÆÆÄ
¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥À¥¤¥Á
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
