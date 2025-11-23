¡È¾ï¾¡·³ÃÄ¡ÉÃÎ¤ëÄ®ÅÄ¼ç¾DF¾»»Ò¸»¡¢ÎÞ¤Î7ÅÙÌÜ¥¿¥¤¥È¥ë¤â³éË¾¿·¤¿¡Ö¤Þ¤À¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×
[11.22 Å·¹ÄÇÕ·è¾¡ Ä®ÅÄ 3-1 ¿À¸Í ¹ñÎ©]
¡¡J1¥ê¡¼¥°Ä©Àï2Ç¯ÌÜ¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬Å·¹ÄÇÕ¤òÀ©¤·¡¢¥¯¥é¥ÖÁÏÀß37Ç¯ÌÜ¤ÇÈá´ê¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×»²²è¤«¤é´Ý7Ç¯¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤È¸½¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç·¿Êä¶¯¤ò·Ð¤Æ¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Âç·¿Êä¶¯¤Î³Ë¤È¤·¤Æºòµ¨²ÃÆþ¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½DF¾»»Ò¸»¤Ï¡ÖËÍ¤Ï(¼¯Åç»þÂå¤Ë)¥¯¥é¥ÖWÇÕ·è¾¡¤Î¥ì¥¢¥ëÀï¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î·è¾¡Àï¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤âÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼«¿®¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Çº£Æü¤Ï»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£°ì¤ÄÌÜ¤ò¼è¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾»»Ò¤Ïºòµ¨³«ËëÁ°¡¢½½Ê¬¤Ê½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼¯Åç¤òÎ¥¤ì¡¢J1¾º³Ê½éÇ¯ÅÙ¤ÎÄ®ÅÄ¤Ë²ÃÆþ¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÉü³è¤ò´ü¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢2016Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÉ®Æ¬¤Ë¥Ê¥Ó¥¹¥³ÇÕ(¸½¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ)Í¥¾¡3²ó¡¢Å·¹ÄÇÕÍ¥¾¡1²ó¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(ACL)À©ÇÆ1²ó¤È¤¤¤¦¡È¾ï¾¡·³ÃÄ¡É¤Î·Ð¸³¤òº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¼ã¼ê¤Î»þ¡¢Ãæ·ø¤Î»þ¤Ë¥ß¥Ä¤µ¤ó(¾®³Þ¸¶ËþÃË»á)´Þ¤á¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼è¤ì¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾»»Ò¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ÇÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡È7ÅÙÌÜ¡É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î²ÁÃÍ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬Ä®ÅÄ¤ËÍè¤¿ºòÇ¯¡¢(Ãæ»³)ÍºÂÀ¤ÈÁêÇÏ(Í¦µª)¤Î¤è¤¦¤ËÈ¾Ç¯¤«¤é¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ï·è¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤¿¤ï¤±¤Ç¤ÏÀµÄ¾¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤òJ1¤Ë»ÄÎ±¤µ¤»¤ë¡¢J1¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯º¬ËÜÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ò¡¢¤â¤Á¤í¤óËÍ°ì¿Í¤Ç¤ÏÌµÍý¤À¤±¤É¡¢(Ã«)¹¸À¸¤È¤«ÀçÆ¬(·¼Ìð)¤È¤«J1·Ð¸³¼Ô¤¬Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¤Þ¤º¤Ï¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡Ö3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤È¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯½Ð¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ëÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤ÏºòÇ¯¤«¤é¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ËÀßÄê¤¹¤ëÊý¤À¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤éµ¤¤¬´Ë¤à¤È¡£¤À¤«¤é¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤ÇÃ¯¤â¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ç²¿¤«¤·¤é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò·è¤á¤Æ¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÆþ¤Ã¤¿¡×
¡¡²ÃÆþ¤«¤é¤¿¤Ã¤¿2Ç¯´Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î2Ç¯´Ö¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÇ»¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÖºòÇ¯ËÍ¤¬Æþ¤Ã¤¿»þ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤è¤ê¤Ï(»ÄÎ±)¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ô»ú¤Ç¸À¤¨¤ÐÁá¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤2Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤ÎÇ»Ì©¤ÊÆü¡¹¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸«¤»¤¿ÎÞ¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾»»Ò¤Ï»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ë¤âÎ®¤ì¤ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¾ì¤Ç3-5¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿8·î31Æü¤ÎJ1Âè28Àá¡¦ÀîºêF¤ÎÏÃÂê¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¼«¤é¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤¿¡¢Ä®ÅÄ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤¿¡£
¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤ÇÀîºêÀï¤Î¸å¤Î³§¤µ¤ó¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤Æ¡¢À¨¤¯¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤ÆËÜÅö¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾»»Ò¤Ï»î¹ç¸å¤Î¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¤âÀîºêFÀï¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Öµã¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ç¤â¥á¥¤¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ø¾»»Ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡ÈÎÞ¤ÎÍýÍ³¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âËÍ¸Ä¿Í¤Î°Õ¸«¤À¤±¤É¡¢(ÀîºêFÀï¤Ç)5¼ºÅÀ¤·¤Æ¡¢²¼¤ò¸þ¤¡Ä¡Ä¤â¤¦¸þ¤¤¤Æ¤¿¤«¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ç¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¸·¤·¤¤À¼¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´é¤ò¾å¤²¤í¤È¤¤¤¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î¸÷·Ê¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë»×¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²¸¤òÊÖ¤¹¤Î¤Ïº£Æü¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢·è¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½µ¤ÎÆ¬¤«¤é¤½¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯3¤«·î¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤Ç¤â¤Ê¤ªµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾ÝÅª¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾»»Ò¤ÎÃæ¤ËFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾»»Ò¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òºÇ½ªÅþÃ£ÅÀ¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¼¯Åç»þÂå¤ËACL¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿´¿´î¤ò¼¡¤Ø¤Î³èÎÏ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤À¡£
¡ÖËÍ¤ÏÁª¼ê¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó0¤«¤é1¤ÏÆñ¤·¤¤¤·¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï0¤«¤é1¤ÎÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¤â¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥ê¡¼¥°¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤º¤Ã¤È¤³¤Î½Ö´Ö¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£ËÍ¤¬¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾»»Ò¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤Î°Õ¸«¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾ï¤Ëµá¤á¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Öº£¤Ï´ò¤·¤µ¤¬´¶¾ð¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÌÀÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éºòÆü¤Î¸÷·Ê¤ò¤â¤¦°ìÅÙÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡£Áá¤¯¤â¼¡¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤Î³éË¾¤òÉº¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
¡¡J1¥ê¡¼¥°Ä©Àï2Ç¯ÌÜ¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬Å·¹ÄÇÕ¤òÀ©¤·¡¢¥¯¥é¥ÖÁÏÀß37Ç¯ÌÜ¤ÇÈá´ê¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×»²²è¤«¤é´Ý7Ç¯¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤È¸½¾ì¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç·¿Êä¶¯¤ò·Ð¤Æ¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Âç·¿Êä¶¯¤Î³Ë¤È¤·¤Æºòµ¨²ÃÆþ¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½DF¾»»Ò¸»¤Ï¡ÖËÍ¤Ï(¼¯Åç»þÂå¤Ë)¥¯¥é¥ÖWÇÕ·è¾¡¤Î¥ì¥¢¥ëÀï¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î·è¾¡Àï¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤âÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼«¿®¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Çº£Æü¤Ï»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£°ì¤ÄÌÜ¤ò¼è¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÁêÅö¤Ê³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¼ã¼ê¤Î»þ¡¢Ãæ·ø¤Î»þ¤Ë¥ß¥Ä¤µ¤ó(¾®³Þ¸¶ËþÃË»á)´Þ¤á¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼è¤ì¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾»»Ò¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ÇÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡È7ÅÙÌÜ¡É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î²ÁÃÍ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î2Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬Ä®ÅÄ¤ËÍè¤¿ºòÇ¯¡¢(Ãæ»³)ÍºÂÀ¤ÈÁêÇÏ(Í¦µª)¤Î¤è¤¦¤ËÈ¾Ç¯¤«¤é¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ï·è¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤¿¤ï¤±¤Ç¤ÏÀµÄ¾¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤òJ1¤Ë»ÄÎ±¤µ¤»¤ë¡¢J1¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯º¬ËÜÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ò¡¢¤â¤Á¤í¤óËÍ°ì¿Í¤Ç¤ÏÌµÍý¤À¤±¤É¡¢(Ã«)¹¸À¸¤È¤«ÀçÆ¬(·¼Ìð)¤È¤«J1·Ð¸³¼Ô¤¬Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¤Þ¤º¤Ï¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡Ö3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤È¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯½Ð¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ëÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤ÏºòÇ¯¤«¤é¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ËÀßÄê¤¹¤ëÊý¤À¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤éµ¤¤¬´Ë¤à¤È¡£¤À¤«¤é¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤â¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤ÇÃ¯¤â¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ç²¿¤«¤·¤é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò·è¤á¤Æ¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÆþ¤Ã¤¿¡×
¡¡²ÃÆþ¤«¤é¤¿¤Ã¤¿2Ç¯´Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î2Ç¯´Ö¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÇ»¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÖºòÇ¯ËÍ¤¬Æþ¤Ã¤¿»þ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤è¤ê¤Ï(»ÄÎ±)¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ô»ú¤Ç¸À¤¨¤ÐÁá¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤2Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤ÎÇ»Ì©¤ÊÆü¡¹¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸«¤»¤¿ÎÞ¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾»»Ò¤Ï»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ë¤âÎ®¤ì¤ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¾ì¤Ç3-5¤ÎÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿8·î31Æü¤ÎJ1Âè28Àá¡¦ÀîºêF¤ÎÏÃÂê¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¼«¤é¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤¿¡¢Ä®ÅÄ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤¿¡£
¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤ÇÀîºêÀï¤Î¸å¤Î³§¤µ¤ó¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤Æ¡¢À¨¤¯¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤ÆËÜÅö¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾»»Ò¤Ï»î¹ç¸å¤Î¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¤âÀîºêFÀï¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Öµã¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ç¤â¥á¥¤¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ø¾»»Ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡ÈÎÞ¤ÎÍýÍ³¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âËÍ¸Ä¿Í¤Î°Õ¸«¤À¤±¤É¡¢(ÀîºêFÀï¤Ç)5¼ºÅÀ¤·¤Æ¡¢²¼¤ò¸þ¤¡Ä¡Ä¤â¤¦¸þ¤¤¤Æ¤¿¤«¤Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ç¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¸·¤·¤¤À¼¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´é¤ò¾å¤²¤í¤È¤¤¤¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î¸÷·Ê¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë»×¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²¸¤òÊÖ¤¹¤Î¤Ïº£Æü¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢·è¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½µ¤ÎÆ¬¤«¤é¤½¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯3¤«·î¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤Ç¤â¤Ê¤ªµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾ÝÅª¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾»»Ò¤ÎÃæ¤ËFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾»»Ò¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òºÇ½ªÅþÃ£ÅÀ¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¼¯Åç»þÂå¤ËACL¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿´¿´î¤ò¼¡¤Ø¤Î³èÎÏ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤À¡£
¡ÖËÍ¤ÏÁª¼ê¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó0¤«¤é1¤ÏÆñ¤·¤¤¤·¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï0¤«¤é1¤ÎÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¤â¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥ê¡¼¥°¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤º¤Ã¤È¤³¤Î½Ö´Ö¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£ËÍ¤¬¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾»»Ò¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤Î°Õ¸«¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¾ï¤Ëµá¤á¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Öº£¤Ï´ò¤·¤µ¤¬´¶¾ð¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÌÀÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éºòÆü¤Î¸÷·Ê¤ò¤â¤¦°ìÅÙÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡£Áá¤¯¤â¼¡¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤Î³éË¾¤òÉº¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)