Ä®ÅÄFWÆ£ÈøæÆÂÀ¤ÏÅ·¹ÄÇÕ5¥´¡¼¥ë¤ÇÃ±ÆÈÆÀÅÀ²¦!¡Öº£Æü¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡×1¥È¥Ã¥×µ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤ëÞÕ¿È2È¯
[11.22 Å·¹ÄÇÕ·è¾¡ Ä®ÅÄ 3-1 ¿À¸Í ¹ñÎ©]
¡¡°µ´¬¤Î2¥´¡¼¥ë¤ÇÅ·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÎFWÆ£ÈøæÆÂÀ¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ËÍ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ë»î¹ç¤¬¤¹¤´¤¯¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ëº£Æü¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÍ¥¾¡¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ëÆ£Èø¤Ï¡¢Á°È¾6Ê¬¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÀMFÃæ»³ÍºÂÀ¤«¤é¥¯¥í¥¹¡£¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤ÇGK¤Î¸å¤í¤ËÆþ¤ë¤È¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ËÅö¤Æ¤ë¤³¤È¡£Æ£Èø¤¬GKÁ°ÀîÂãÌé¤è¤êÁá¤¯¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï»³¤Ê¤ê¤Ë¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤Ø¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾32Ê¬¤Ë¤ÏºÇÁ°Àþ¤ÎÆ£Èø¤ÈFW¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¤¬¶áµ÷Î¥¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¡¢M¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¤Î¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éMFÁêÇÏÍ¦µª¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢2-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾11Ê¬¡¢Æ£Èø¤¬¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¥À¥á²¡¤·¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤ÇÆ£Èø¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¡¢¹¶·â¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤ÖMFÎÓ¹¬Â¿Ïº¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤ò¸«¤¿¡£¡ÖÁêÇÏ¤¯¤ó¤«¤é¤â²£¤Ç¥Ñ¥¹¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡£Â¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤¬Éâ¤«¤Ö¤Ê¤«¡¢Æ£Èø¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¥·¥å¡¼¥È¡£¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡×µÕÂ¤Îº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿9ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¤µ¤é¤Ë²Æ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É½¼¼Â¤Î°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³«ËëÀá¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÉÔÄçÉå¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢Æ£Èø¤ÏÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤º¡£¿ÈÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¡¢Îý½¬¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢³èÌö¤¹¤ëÆü¤ËÈ÷¤¨Â³¤±¤¿¡£
¡¡Å¾µ¡¤Ï6·î¤ÎÅ·¹ÄÇÕ2²óÀï¡¦µþÅÔ»º¶ÈÂçÀï(¡û2-1)¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£WB¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿Æ£Èø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢0-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾41Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£»î¹çÅÓÃæ¤Ç1¥È¥Ã¥×¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¹¶·âÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Þ¤ÇFW¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÆü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËFW¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£Æü¤ÏFW¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â³¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï8Ï¢¾¡¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¡£Æ£Èø¤Ï¡ÖËÍ¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Î2ÆÀÅÀ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ£Èø¤Ïº£Âç²ñ5¥´¡¼¥ë¤ÇÃ±ÆÈÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡Ö»î¹çÁ°¤Ë¾å¤Ë4ÆÀÅÀ¤¬¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë(¼ó°Ì¤Ë)¹Ô¤±¤Ø¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ç³èÌö¤·¤¿Æ£Èø¤Ï¡¢Âç²ñÆÃÊÌ¶¨»¿¾Þ¡ÖSCO GROUP Award¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Éû¾Þ¤È¤·¤Æ1000Ëü±ß¤âÂ£Äè¡£¼õ¾Þ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾Þ¶â³Û¤òÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢º£Ç¯²Æ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Âè°ì»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÉþ¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¤È»È¤¤Æ»¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
¡¡°µ´¬¤Î2¥´¡¼¥ë¤ÇÅ·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÎFWÆ£ÈøæÆÂÀ¤Ï¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ËÍ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ë»î¹ç¤¬¤¹¤´¤¯¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ëº£Æü¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÍ¥¾¡¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ëÆ£Èø¤Ï¡¢Á°È¾6Ê¬¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÀMFÃæ»³ÍºÂÀ¤«¤é¥¯¥í¥¹¡£¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤ÇGK¤Î¸å¤í¤ËÆþ¤ë¤È¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ËÅö¤Æ¤ë¤³¤È¡£Æ£Èø¤¬GKÁ°ÀîÂãÌé¤è¤êÁá¤¯¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï»³¤Ê¤ê¤Ë¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤Ø¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤ÇÆ£Èø¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¡¢¹¶·â¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤ÖMFÎÓ¹¬Â¿Ïº¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤ò¸«¤¿¡£¡ÖÁêÇÏ¤¯¤ó¤«¤é¤â²£¤Ç¥Ñ¥¹¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¡£Â¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤¬Éâ¤«¤Ö¤Ê¤«¡¢Æ£Èø¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¥·¥å¡¼¥È¡£¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡×µÕÂ¤Îº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿9ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¤µ¤é¤Ë²Æ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É½¼¼Â¤Î°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³«ËëÀá¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÉÔÄçÉå¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢Æ£Èø¤ÏÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤º¡£¿ÈÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¡¢Îý½¬¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢³èÌö¤¹¤ëÆü¤ËÈ÷¤¨Â³¤±¤¿¡£
¡¡Å¾µ¡¤Ï6·î¤ÎÅ·¹ÄÇÕ2²óÀï¡¦µþÅÔ»º¶ÈÂçÀï(¡û2-1)¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£WB¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿Æ£Èø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢0-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾41Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£»î¹çÅÓÃæ¤Ç1¥È¥Ã¥×¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¹¶·âÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Þ¤ÇFW¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÆü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËFW¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº£Æü¤ÏFW¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â³¤¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï8Ï¢¾¡¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¡£Æ£Èø¤Ï¡ÖËÍ¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Î2ÆÀÅÀ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ£Èø¤Ïº£Âç²ñ5¥´¡¼¥ë¤ÇÃ±ÆÈÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡Ö»î¹çÁ°¤Ë¾å¤Ë4ÆÀÅÀ¤¬¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë(¼ó°Ì¤Ë)¹Ô¤±¤Ø¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ç³èÌö¤·¤¿Æ£Èø¤Ï¡¢Âç²ñÆÃÊÌ¶¨»¿¾Þ¡ÖSCO GROUP Award¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Éû¾Þ¤È¤·¤Æ1000Ëü±ß¤âÂ£Äè¡£¼õ¾Þ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾Þ¶â³Û¤òÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢º£Ç¯²Æ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Âè°ì»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÉþ¤È¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¤È»È¤¤Æ»¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
¡ÚNHKÁí¹ç¤ÇLIVEÃæ¡Û#Å·¹ÄÇÕ⚽·è¾¡#FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢ ÂÐ #¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í— NHK¥µ¥Ã¥«¡¼ (@NHK_soccer) November 22, 2025
Á°È¾6Ê¬
Ä®ÅÄ¤¬ÀèÀ©!
Æ£ÈøæÆÂÀ¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤ë
#NHKONE ÇÛ¿®Ãæhttps://t.co/OJHI29UkOm pic.twitter.com/DLyfnp4eIC