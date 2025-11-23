¥é¡¦¥êー¥¬ 25/26 Âè13Àá ¥¢¥é¥Ù¥¹ vs ¥»¥ë¥¿ »î¹ç·ë²Ì
¥é¡¦¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè13Àá ¥¢¥é¥Ù¥¹¤È¥»¥ë¥¿¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î22Æü22:00¤Ë¥á¥ó¥Ç¥£¥½¥íー¥µ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¢¥é¥Ù¥¹¤Ï¥ëー¥«¥¹¡¦¥Ü¥¤¥¨¡ÊFW¡Ë¡¢¥È¥Ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥«¥ë¥ì¥¹¡¦¥¢¥ìー¥Ë¥ã¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥»¥ë¥¿¤Ï¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥É¥¥¥é¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥µ¥é¥´¥µ¡ÊMF¡Ë¡¢¥¤¥¢¥´¡¦¥¢¥¹¥Ñ¥¹¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°È¾¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬Ìµ¤¯¡¢0-0¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
55Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥»¥ë¥¿¤Î¥¤¥¢¥´¡¦¥¢¥¹¥Ñ¥¹¡ÊFW¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ¥»¥ë¥¿¤¬ÀèÀ©¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥»¥ë¥¿¤¬0-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥é¥Ù¥¹¤Ï5Ê¬¤Ë¥Û¥Ê¥¿¥ó¡¦¥«¥¹¥È¥í¡ÊDF¡Ë¡¢68Ê¬¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ñ¥Á¥§¥³¡ÊDF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥»¥ë¥¿¤Ï17Ê¬¤Ë¥Ï¥Ó¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡ÊDF¡Ë¡¢51Ê¬¤Ë¥Ï¥Ó¡¦¥ë¥¨¥À¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025-11-23 00:10:16 ¹¹¿·