¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ÎëÌÚÍ£¿Í¡¢²¦¼Ô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤«¤éÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡¡¥ê¡¼¥°2ÀïÏ¢È¯¡ÄÅ¨ÃÏ¤Ç±¦Â¥Ü¥ì¡¼
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó°ËÆ£ÍÎµ±¤ÏÌó8¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÎëÌÚÍ£¿Í¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö11·î22Æü¡¢¥ê¡¼¥°Âè11Àá¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀï¤ÇÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¥È¥Ã¥×²¼¤ÇÀèÈ¯¡£Á°È¾12Ê¬¡¢±¦CK¤«¤éÌ£Êý¤¬¥Ë¥¢¤Ç¥³¡¼¥¹¤òÊÑ¤¨¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÎÎëÌÚ¤Î¸µ¤Ø¡£±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ë½³¤ê¹þ¤ß¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯1Éô¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢11·î9Æü¤ÎÁ°Àá¡¦¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥êÀï¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤ì¤Ç¥ê¡¼¥°2ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óDF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬3·î°ÊÍè¡¢Ìó8¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë