1.5ÅÙÌÜÉ¸¤ËÂÐºö²ÃÂ®¤Ç¹ç°Õ¡¡¡Ö²½ÀÐÇ³ÎÁÃ¦µÑ¡×¤Ï¸«Á÷¤ê
¡¡¡Ú¥Ù¥ì¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¤ß¾òÌóÂè30²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¡ÊCOP30¡Ë¤Ï22Æü¡¢À¤³¦¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¾å¾º¤ò»º¶È³×Ì¿Á°¤«¤é1.5ÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤ë¡Ö¥Ñ¥ê¶¨Äê¡×¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¡¢ÂÐºö¤Î²ÃÂ®¤òÂ¥¤¹¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òºÎÂò¤·¤¿¡£ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö²½ÀÐÇ³ÎÁ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡×¤ä¡¢Ã¦µÑ¤ò¶ñÂÎ²½¤¹¤ë¹©ÄøÉ½ºî¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Êµ½Ò¤Ï¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
¡¡µÄÄ¹¹ñ¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬¹©ÄøÉ½¤ÎºöÄê¤òÄó°Æ¤·¡¢EU¤Ê¤É80¥«¹ñ°Ê¾å¤¬»¿Æ±¤·¤¿¤¬¡¢»ºÌý¹ñ¤Ê¤É¤¬È¿ÂÐ¤·¤Æ¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¤·¤¿¡£ÊÄËëÍ½Äê¤Î21Æü¤Þ¤Ç¤ËµÄÏÀ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢²ñ´ü¤ò±äÄ¹¤·¤Æ22Æü¤â¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ëÈï³²¤òÍÞ¤¨¤ë¡ÖÅ¬±þ¡×¤Î¤¿¤á¤ËÅÓ¾å¹ñ¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë»ñ¶â¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3ÇÜ¤ËÁý¤ä¤¹ÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¡×¤ÈµºÜ¡£
¡¡²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤ÎÅÓ¾å¹ñ¸þ¤±»ñ¶â±ç½õ¤Ï¡¢»ñ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë2Ç¯´Ö¤Îºî¶È·×²è¤òºöÄê¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£COP29¤Ç¤Ï¡¢35Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀè¿Ê¹ñ¤òÃæ¿´¤ËÇ¯3Àé²¯¥É¥ë¡ÊÌó47Ãû±ß¡Ë¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Ï´±Ì±¹ç¤ï¤»¤ÆÇ¯1Ãû3Àé²¯¥É¥ë¤òµò½Ð¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£