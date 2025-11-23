¡Ú¥Þ¥¤¥ëCS ¸«¤É¤³¤í¡Û¤Þ¤µ¤Ë»°¼Ô»°ÍÍ¡£¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î²¦ºÂ·èÄêÀï
¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡Êc¡ËSANKEI
º£Ç¯¤Ç42²ó¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥Þ¥¤¥ëCS¤À¤¬¡¢»Ë¾å¶þ»Ø¤Î¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¡ÚÍ½ÁÛÇÛ¿®¡Û²¼È¾´ü¥Ù¥¹¥È¥Þ¥¤¥éー·èÄêÀï¡Ö¥Þ¥¤¥ëCS¡×¤ò¥¬¥ÁÍ½ÁÛ¡ª¥¥ã¥×¥Æ¥óÅÏÊÕ¤Î¼«Ê¢¤ÇÌÜ»Ø¤»100Ëü±ß¡ª
½Õ¤Î°ÂÅÄµÇ°¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë½©¤Î¥Þ¥¤¥ë²¦¤ò·è¤á¤ëÂç°ìÈÖ¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÎò»Ë¤òÉ³²ò¤±¤ÐÃ»µ÷Î¥³¦¤Î¥¹¥¿ー¥Ûー¥¹¤¬°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð1994Ç¯¡£½Õ¤Î°ÂÅÄµÇ°¤òÀ©¤·¤Æ¥Þ¥¤¥ë½÷²¦¤Ë·¯Î×¤·¤¿¥Îー¥¹¥Õ¥é¥¤¥È¤È¡¢ÅöÂå¿ï°ì¤ÎÃ»µ÷Î¥ÇÏ¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤¿¥µ¥¯¥é¥Ð¥¯¥·¥ó¥ªー¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ìー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¥Þ¥¤¥ë¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿½÷²¦¡¢¥Îー¥¹¥Õ¥é¥¤¥È¤¬¥µ¥¯¥é¥Ð¥¯¥·¥ó¥ªー¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¸å¤Î°ìÀï¤ò´°àú¤ÊÁö¤ê¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î5Ç¯¸å¤Î1999Ç¯¡£°ÂÅÄµÇ°¤Ç¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥Àー¤òÇ±¤¸Éú¤»¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¥¨¥¢¥¸¥Ïー¥É¤ÈÃ»µ÷Î¥³¦¤Î¿·±Ô¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ûー¥¯¡¢¤½¤·¤ÆÃæµ÷Î¥Ï©Àþ¤Ç³«²Ö¤ò¸«¤»¤¿¥¥ó¥°¥Ø¥¤¥íー¤Î»°¤ÄÇÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â¥¨¥¢¥¸¥Ïー¥É¤¬ÆÍ¤È´¤±¡¢½Õ½©¤Î¥Þ¥¤¥ëGⅠ¤òÅý°ì¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ê¤é¤Ð2021Ç¯¡£Ã»µ÷Î¥³¦¤ÎÀäÂÐ½÷²¦¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¤Ë3ºÐ¥Þ¥¤¥ë²¦¤Î¥·¥å¥Í¥ë¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¤ËÄ«ÆüÇÕFS¾¡¤ÁÇÏ¤Î¥µ¥ê¥ª¥¹¡¢°ÂÅÄµÇ°¤òÀ©¤·¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¥Á¥ã¥ó¥×¤é¤¬¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥ìー¥¹¤Ç¤â¥°¥é¥ó¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¤¬ÆÍ¤È´¤±¤ÆÏ¢ÇÆ¤ò¾þ¤ê¡¢¥é¥¹¥È¥é¥ó¤òÍ½ª¤ÎÈþ¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥¤¥ë¤äÃ»µ÷Î¥¤ÎGⅠ¤¬Áý¤¨¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¤â¶¯¹ëÇÏ¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ëCS¡£
º£Ç¯¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¹¥¥á¥ó¥Ðー¤¬Â·¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¹¥¥ìー¥¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬......¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¼çÌò¤òÄ¥¤ë¤Î¤¬¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤À¡£
2Ç¯Á°¤Î½©¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥½¥Ä¤Î¤Ê¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ³Ú¡¹¤È3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤ÆÄ«ÆüÇÕFS¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ2ºÐ²¦¼Ô¤Ë¡£
¥¹¥¿ー¥È¤«¤é³Ú¤Ë°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤ÆÄ¾ÀþÁá¤á¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤Ë¶µ²Ê½ñÄÌ¤ê¤Î¥ìー¥¹±¿¤Ó¤Ç¸«¤»¤ë¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤ÏÈ×ÀÐ¤Î²¦¼Ô¤Î¾Ú¤È¤â»×¤ï¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ï3ºÐ½Õ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤ËÄ©¤à¤â»©·î¾Þ¤Ï3Ãå¡£µ÷Î¥¤ÎÊÉ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¡¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥ß¥é¥Î¤Ë¤¿¤Ã¤¿¤Î0.1ÉÃº¹¤ËÇ÷¤ë¤È¤¤¤¦Æ²¡¹¤¿¤ëÁö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢2ºÐ½÷²¦¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§ー¥Î¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿NHK¥Þ¥¤¥ëC¤Ç¤Ï3ÈÖ¼ê¤«¤éÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¾¡Íø¡£
¥Þ¥¤¥ë¤Ê¤éÉé¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÈ×ÀÐ¤µ¤Ç3ºÐ¥Þ¥¤¥ë²¦¤Ë·¯Î×¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢µÙ¤ßÌÀ¤±¤ÇÎ×¤ó¤À¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¤ÏÇÏ¾ì¤¬¹ç¤ï¤º¤Ë13Ãå¤ÈÂçÇÔ¡£¤½¤³¤«¤é¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢4ºÐ½éÀï¤Ï°ÂÅÄµÇ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬......
¤³¤³¤Ç¤â¥¹¥¿ー¥È¤«¤é³Ú¤Ë°ÌÃÖ¤ò¼è¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¤È¡¢Ä¾Àþ¤ÇÁá¡¹¤ÈÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ²¡¤·ÀÚ¤ê´°¾¡¡£´í¤Ê¤²¤Ê¤¤Áö¤ê¤Ç¥Þ¥¤¥ëGⅠ3¾¡ÌÜ¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎGⅠÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£
µÙ¤ßÌÀ¤±½ïÀï¤ÎÉÙ»ÎS¤Ç¤Ï59¥¥í¤Î¶ÔÎÌ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ2Ãå¤È¡¢¥Þ¥¤¥ëCS¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ÇÄ©¤àº£²ó¡£È×ÀÐ¤ÎÁö¤ê¤Ç½Õ½©¥Þ¥¤¥ëÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å PHOTO:Getty Images
º£¤ä¸½ÌòºÇ¶¯¥Þ¥¤¥éー¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤ËÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¤³¤Î¥ìー¥¹¤òÀ©¤·¤¿¸Å¹ë¡¦¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤À¡£
3Ç¯Á°¤Î½Õ¡¢4ºÐ¤Ç¥Þ¥¤¥éー¥ºC¤òÀ©¤·¤Æ½Å¾Þ¥¦¥£¥Êー¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éGⅠ¤ÎÆ»¤ÏÄ¹¤¯¸±¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
°ÂÅÄµÇ°¤Ç¤Ï13Ãå¡¢9Ãå¤È¶ìÀï¤¹¤ë°ìÊý¡¢½©¤Î¥Þ¥¤¥ëC¤Ï4Ãå¡¢2Ãå¤ÈÁ±Àï¡£¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ìー¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤±¤Ð6ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Ã»µ÷Î¥GⅠ¤ÎÀ¤³¦¤ÏÇ¯¤ò¤È¤ì¤Ð¤È¤ë¤Û¤ÉÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊµÕ¶¤ò¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ÏÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥¤¥éー¥ºC¤òÀ©¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ºòÇ¯¤Î°ÂÅÄµÇ°¤Ï3Ãå¤È½é¤á¤ÆÇÏ·ô·÷Æâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢½©¤Ë¤ÏÃÄÌîÂçÀ®¤Î¼ê¹Ë¤Ç¥Þ¥¤¥ëCS¤ò°µ¾¡¡£¿ÍÇÏ¤È¤â¤ËGⅠ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤òÄÏ¤ó¤Ç¤ß¤»¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢7ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤ÏÃæ»³µÇ°3Ãå¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¥É¥Ð¥¤¤Ø±óÀ¬¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥Ð¥¤¥¿ー¥Õ¤Ç³¤³°¤Î¶¯¹ëÇÏ¤ò½³»¶¤é¤·¤Æ¾¡Íø¡£2ÅÙÌÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°ÂÅÄµÇ°¤ÈÉÙ»ÎS¤Ï¤È¤â¤Ë3Ãå¤ÈÄäÂÚ¤·¤¿¤¬¡¢½©¤ÎµþÅÔ¤Ç¤Î³èÌö¤Ï¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡£ÆÀ°Õ¥³ー¥¹¤Ç¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ø¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§ー¥Î¡Êc¡ËSANKEI
²´ÇÏ2Æ¬¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡¢²÷ÂÌÆÇÏ¤¬¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§ー¥Î¤À¡£
2ºÐ6·î¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥åーÀï¤ò±Ô¤¤ËöµÓ¤Çº¹¤·ÀÚ¤ë¤È¡¢¤¢¤È¤Ï¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ç3Ï¢¾¡¡£¿·³ã2ºÐS¤âºå¿ÀJF¤â¤½¤ÎÇË²õÎÏÈ´·²¤ÎËöµÓ¤ÇÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È2ºÐ½÷²¦¤Î´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
ÌÆÇÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ú²÷¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤È´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë´°Á´Ìµ·ç¤Î½÷²¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢½÷²¦¤Ï3ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂç¤¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£ºù²Ö¾Þ¤Ï¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢NHK¥Þ¥¤¥ëC¤Ç¤Ï2ºÐ²¦¼Ô¤Î¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¡£
Ä¾Àþ¤ÇÉÔÍø¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ÇÌÔÄÉ¤¹¤ë¤âÆÏ¤«¤º2Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁö¤ê¤Ï2ºÐ½÷²¦¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢µþ²¦ÇÕAH¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÄ©¤ó¤À¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¤ÇÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢4ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢±óÀ¬¤ÇÄ©¤ó¤À1351¥¿ー¥Õ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ÇÆÍ¤È´¤±¾¡Íø¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤ÏÆñ¤Ê¤¯¾¡Íø¡£
ÌÆÇÏÆ±»Î¤Ê¤éÅ¨¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¶¯¤¤¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤Ç2ÅÙÌÜ¤ÎGⅠÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£²Æ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÄ©¤ó¤À¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ë¡¦¥Þ¥í¥ï¾Þ¤Ï6Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ñÆâ¤Î¥Þ¥¤¥ëÀï¤Ç¤ÏÌ¤¤À¤ËÏ¢ÂÐ¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥Þ¥¤¥ë²¦¼Ô¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤È¤Ï¤³¤ì¤¬2ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ·è¡£ËöµÓ¤Î¥¥ì¤Ç¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤ËÊ¬¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
ÀäÂÐ²¦¼Ô¤¬»¸Á³¤Èµ±¤¯¤«¡¢¸Å¹ë¤Î°ÕÃÏ¤¬ÆÀ°ÕÉñÂæ¤Ç²Ö³«¤¯¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿²ÄÎù¤ÊÌÆÇÏ¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹¤«......º£Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥ëCS¤Ï»°¼Ô»°ÍÍ¡¢¸«¤É¤³¤í¤Ë°î¤ì¤¿Ì¾¥ìー¥¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£Ê¸¡¿Ê¡Öº¹°
¢£Âè42²ó¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊGI¡ËÏÈ½ç
2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë4²óµþÅÔ6Æü È¯Áö»þ¹ï¡§15»þ40Ê¬
ÏÈ½ç ÇÏÌ¾¡ÊÀÎð µ³¼ê¡Ë
1-1 ¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¡Ê²´6 ÃÄÌîÂçÀ®¡Ë
1-2 ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥«¥éー¡Ê²´5 ºä°æÎÜÀ±¡Ë
2-3 ¥¦¥©ー¥¿ー¥ê¥Ò¥È¡Ê²´4 ¹â¿ùÍùóÊ¡Ë
2-4 ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µ¥ó¥º¡Ê²´3 ÉðË¡Ë
3-5 ¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§ー¥Î¡ÊÌÆ4 C.¥ë¥áー¥ë¡Ë
3-6 ¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©ー¥¹¡Ê²´6 ²£»³Éð»Ë¡Ë
4-7 ¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¡ÊÌÆ4 T.¥Þー¥«¥ó¥É¡Ë
4-8 ¥«¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥å¥ó¥¬¡Ê²´5 Æ£²¬Í¤²ð¡Ë
5-9 ¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥íー¥º¡Ê²´5 À¾Â¼½ßÌé¡Ë
5-10 ¥é¥ô¥¡¥ó¥À¡ÊÌÆ4 ´äÅÄË¾Íè¡Ë
6-11 ¥ª¥Õ¥È¥ì¥¤¥ë¡Ê²´4 ¿û¸¶ÌÀÎÉ¡Ë
6-12 ¥¦¥¤¥ó¥Þー¥Ù¥ë¡Ê²´6 ¾¾»³¹°Ê¿¡Ë
7-13 ¥í¥ó¥°¥é¥ó¡Ê¥»7 ´äÅÄ¹¯À¿¡Ë
7-14 ¥ìー¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡Ê²´5 D.¥ìー¥ó¡Ë
7-15 ¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡Ê²´4 ÀîÅÄ¾²í¡Ë
8-16 ¥É¥Ã¥¯¥é¥ó¥º¡Ê²´5 M.¥¶ー¥é¡Ë
8-17 ¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡Ê²´7 C.¥Ç¥àー¥í¡Ë
8-18 ¥ï¥¤¥É¥é¥È¥¥ー¥ë¡ÊÌÆ4 ËÌÂ¼Í§°ì¡Ë
¢¨½ÐÇÏÉ½¡¦À®ÀÓ¡¦¥ª¥Ã¥ºÅù¤Ï¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¤Î¤â¤Î¤È¾È¹ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¯¥í¥Õ¥Í¤ò¥Àー¥È¤Î²øÊª¤Ë¤·¤¿ÇÏ!? "¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë" ¶¥ÇÏ³¦¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¦¤ëÀ¤µª¤ÎÂç±ÑÃÇ
¡Ú²ÚÎï¤Ê¤ëÉð°ì²È¡Û"¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«" ÉðË¡Ö¼«¿È¤¬¾è¤Ã¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤ÇÏ¡×
¡Ú¥¯¥»¶¯Ì¾ÇÏ¡ÛÆó´§ÇÏ¥¨¥¢¥·¥ã¥«ー¥ë¡Ö¥¢¥¿¥Þ¤ÎÃæ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×ÉðË¤â»×¤ï¤º·ãÅÜ¡ª¡©