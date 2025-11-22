ORANGE RANGE¡¢ÂçÄÍ°¦¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤¬Ì¾¶ÊÈäÏª¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÆÃÈÖ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù(29Æü15:55¡Á ¢¨´ØÅìÃÏ¶è¤Û¤«¡¿19:00¡Á)¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè3ÃÆ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
(¾åÃÊº¸¤«¤é»þ·×²ó¤ê¤Ë)ORANGE RANGE¡¢ÂçÄÍ°¦¡¢Ý¯°ææÆ¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å
Ê¡»³²í¼£¤Ï¡¢Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ëºÇ¿·¶Ê¡ÖÎ¶¡×¤ò´Þ¤à2¶Ê¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢¡õTEAM¡¢INI¡¢aoen¡¢¡áLOVE¡¢Kep1er¡¢BALLISTIK BOYZ¡¢Æü¸þºä46¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¡¢ME:I¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ù24Ç¯´Ö¤ÎÌ¾²Î¾§¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è¤â¡£24Ç¯Á°¤Î1²óÌÜ¤Î¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½é¡¹¤·¤¤²Î¾§¥·¡¼¥ó¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¿À®¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤ò3ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬À¸²Î¾§¡£ORANGE RANGE¤¬¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¡¢ÂçÄÍ°¦¤¬¡ÖPEACH¡×¡¢¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Áí¹ç»Ê²ñ¤ÎÝ¯°ææÆ¤Ï¡Öº£²ó¡¢ÊüÁ÷25²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Îò»Ë¤¢¤ëÈÖÁÈ¤ÎÀáÌÜ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤Þ¤¿Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿º£Æü¡¢¡ÈµÞ¤ËÇ¯Ëö¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£º£²ó¤â¡¢¤È¤Æ¤â¹ë²Ú¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¡¢³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿´ë²è¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
