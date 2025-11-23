¡Ö¥³¥ó¥¯¥êー¥È¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥ª¥Ö¥Ï¥¶ー¥É¡×¤¬¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢¤ÇÀè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¡ª¸µ¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¬ºÇ¶¯ÍÄ½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¡ª
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡CLLENN¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥³¥ó¥¯¥êー¥È¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥ª¥Ö¥Ï¥¶ー¥É¡×¤Î¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢¡×2¥«·îÀè¹ÔÇÛ¿®¤ò11·î23Æü¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥Ð¥Ã¥É»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò½©²Ö²Ð»á¤Îºî²è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤·¤¿ºîÉÊ¡£¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤ëÀÄÇ¯¥³¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¡ÖDEDEDE¡×¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌÜ³Ð¤á¤¿¤é½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µ¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¬¡¢¥á¥¤¥É¤¿¤Á¤Î²áÊÝ¸î¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥Áー¥È¾õÂÖ¤Ç¥¾¥ó¥Ó¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥·ー¥â¥¢¡Ö¥³¥ó¥¯¥êー¥È¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥ª¥Ö¥Ï¥¶ー¥É¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¡Ö¥³¥ó¥¯¥êー¥È¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥ª¥Ö¥Ï¥¶ー¥É¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¡Ö¤´¼ç¿ÍÍÍ¡¢¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¤Þ¤»ー¤Ã¡ª¡× ÌÜ³Ð¤á¤¿¤é½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µ¤ª¤Ã¤µ¤ó ¡£¤½¤³¤Ï¥¾¥ó¥Ó¤¬ìíî½¤¹¤ëÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿À¤³¦¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥¤¥É¤Î¥µ¥¯¥ä¤È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¡Ö¤´¼ç¿ÍÍÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤Ê¤¼¤«¥²ー¥à¤Î¥¹¥¥ë¤â»È¤¨¤ë¥Áー¥È¾õÂÖ¡ª °ÂÁ´ÃÏÂÓ¤Î¼«Âð¤Ç¥á¥¤¥É¤¿¤Á¤Ë´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥¾¥ó¥Ó¤òÅÝ¤·¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¡ª¡©¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¤´¼ç¿ÍÍÍ¡×¥á¥¤¥É¤¿¤Á¤Î²áÊÝ¸î¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¡¢ºÇ¶¯ÍÄ½÷¤¬½ªËöÀ¤³¦¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡ª
(C)¥Ð¥Ã¥É¡¦½©²Ö²Ð/CLLENN