¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÄ¹½Õ11·î22Æü¡ÛÃæ¹ñµÈÎÓ¾Ê¤ÎÄ¹Çò»³ÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ëÃæÎ¹¾¾²Ö¸Ð¥ê¥¾¡¼¥È¤äËÌÂç¸Ð¥¹¥¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¢Ä¹Çò»³²ÚÈþ¾¡ÃÏ¥ê¥¾¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¹ñ²Èµé¥¹¥¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢º£µ¨¤Î±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¾ÊÆâ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ïµ¤²¹¤ÎÄã²¼¤ò¼õ¤±¡¢º£·îÃæ²¼½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ°ìÀÆ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡µÈÎÓ¾Ê¤Ï¡¢·Ú¤¯´¥¤¤¤¿¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¡¢²º¤ä¤«¤ÊÉ÷¡¢ÃÈ¤«¤ÊÆüº¹¤·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÅ¬¤·¤¿¾ò·ï¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¾ÊÆâ¤Ë¤Ï¹ñ²Èµé¥¹¥¡¼¥ê¥¾¡¼¥È5¥«½ê¤ò´Þ¤àÂç¾®¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤¬¤½¤í¤¤¡¢Åßµ¨¤Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ë¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö2024¡Á25Ãæ¹ñ¥¹¥¡¼»º¶ÈÇò½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Ç¯5·î¡Á25Ç¯4·î¤ÎµÈÎÓ¾Ê¤Î¥¹¥¡¼µÒ¿ô¤ÏÁ´¹ñºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£²áµî10Ç¯¤ÎÎß·×¤Î¿¤ÓÎ¨¤ÏÁ´¹ñ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢Æ±¾Ê¤Î¥¹¥¡¼»Ô¾ì¤ÏµÞÀ®Ä¹¤Î¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Êµ¼Ô/²¦ÈÁ¡Ë