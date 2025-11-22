£±£µÆü¡¢µÈÎÓ¾Ê¤ÎÄ¹Çò»³ÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ëÃæÎ¹¾¾²Ö¸Ð¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¥¹¥­¡¼¤ò³Ú¤·¤à¿Í¡¹¡£¡ÊÄ¹½Õ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿µöÄª¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÄ¹½Õ11·î22Æü¡ÛÃæ¹ñµÈÎÓ¾Ê¤ÎÄ¹Çò»³ÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ëÃæÎ¹¾¾²Ö¸Ð¥ê¥¾¡¼¥È¤äËÌÂç¸Ð¥¹¥­¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¢Ä¹Çò»³²ÚÈþ¾¡ÃÏ¥ê¥¾¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¹ñ²Èµé¥¹¥­¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢º£µ¨¤Î±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¾ÊÆâ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥¹¥­¡¼¾ì¤Ïµ¤²¹¤ÎÄã²¼¤ò¼õ¤±¡¢º£·îÃæ²¼½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ°ìÀÆ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£

¡¡µÈÎÓ¾Ê¤Ï¡¢·Ú¤¯´¥¤¤¤¿¥Ñ¥¦¥À¡¼¥¹¥Î¡¼¡¢²º¤ä¤«¤ÊÉ÷¡¢ÃÈ¤«¤ÊÆüº¹¤·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÅ¬¤·¤¿¾ò·ï¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¾ÊÆâ¤Ë¤Ï¹ñ²Èµé¥¹¥­¡¼¥ê¥¾¡¼¥È5¥«½ê¤ò´Þ¤àÂç¾®¤Î¥¹¥­¡¼¾ì¤¬¤½¤í¤¤¡¢Åßµ¨¤Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ò°ú¤­ÉÕ¤±¤ë¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö2024¡Á25Ãæ¹ñ¥¹¥­¡¼»º¶ÈÇò½ñ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Ç¯5·î¡Á25Ç¯4·î¤ÎµÈÎÓ¾Ê¤Î¥¹¥­¡¼µÒ¿ô¤ÏÁ´¹ñºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£²áµî10Ç¯¤ÎÎß·×¤Î¿­¤ÓÎ¨¤ÏÁ´¹ñ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢Æ±¾Ê¤Î¥¹¥­¡¼»Ô¾ì¤ÏµÞÀ®Ä¹¤Î¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Êµ­¼Ô/²¦ÈÁ¡Ë

£±£´Æü¡¢µÈÎÓ¾Ê¤ÎÄ¹Çò»³ÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ëËÌÂç¸Ð¥¹¥­¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ëÂ¤Àãµ¡¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢Ä¹½Õ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿µöÄª¡Ë
£±£´Æü¡¢µÈÎÓ¾Ê¤ÎÄ¹Çò»³ÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ëËÌÂç¸Ð¥¹¥­¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ëÂ¤Àãµ¡¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢Ä¹½Õ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²¦ÈÁ¡Ë
£±£µÆü¡¢µÈÎÓ¾Ê¤ÎÄ¹Çò»³²ÚÈþ¾¡ÃÏ¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÆ»¶ñ¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÍøÍÑµÒ¡£¡ÊÄ¹½Õ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
£±£µÆü¡¢µÈÎÓ¾Ê¤ÎÄ¹Çò»³ÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ëÃæÎ¹¾¾²Ö¸Ð¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç³êÁö¤¹¤ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉµÒ¡£¡ÊÄ¹½Õ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿µöÄª¡Ë