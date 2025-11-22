¥È¥è¥¿¡¢¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó ¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡×¤Ë¥¯¥é¥¦¥ó70¼þÇ¯¤ÎµÇ°¥â¥Ç¥ë¤òÄÉ²Ã
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï20Æü¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖESTATE RS ¡ÈTHE 70th¡É¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖESTATE Z ¡ÈTHE 70th¡É¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ï¡¢16ÂåÌÜ¥¯¥é¥¦¥ó¡Ê¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ë¤ÎRS¤ª¤è¤ÓZ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¸ÄÀÅª¤Ê¥Ð¥¤¥È¡¼¥ó¤Î¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥¯¥é¥¦¥ó¤é¤·¤¯¾å¼Á¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¼«Í³¤Ê¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤ËÆÃÊÌ¤Ê¼Á´¶¤òÅº¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¡¡70¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë¤Î2¥°¥ì¡¼¥É¤Î¤¦¤Á¡¢RS¤Ï¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¡¢É÷³Ê¤ÎÉº¤¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¤ÇZ¤Ï¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Çµ¤ÉÊ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤Î¾å¼Á¤ÊÁö¤ê¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥É¥¢¥Ù¥ë¥È¥â¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¡¢70¼þÇ¯µÇ°¥í¥´Æþ¤ê¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥É¥Ç¥«¡¼¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤ÎÅÁÅý¤ò»×¤ï¤»¤ë¼Á´¶¤¬ÆÃÄ§¡£¤µ¤é¤Ë70¼þÇ¯µÇ°¥í¥´Æþ¤ê¤Î¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¤ä¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¡¢º¸±¦¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥Æ¥·¥¤¥ë¥ß¤Ê¤É¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£ÆÃÊÌ¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ2¸Ä¤Î¥¯¥é¥¦¥óÀìÍÑ¥¡¼¤ä¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥ì¥¶¡¼¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥±¡¼¥¹¤âÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡£
¡¡RS¡ÉTHE 70th¡É¤Î¤ß¤ÎÆÃÊÌÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ³×¤Î¥ì¥Ã¥É¥¹¥Æ¥Ã¥ÁÉÕ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¡£¥Û¡¼¥ë¥ÉÀÇ½¤¬Å¬Àµ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼Ö¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢´ÓÏ½¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î3ËÜ¥¹¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥¢¥ë¥ßÀ½¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥Ö¥ì¡¼¥¥Ú¥À¥ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤ÏRS¡ÉTHE 70th¡É¤¬820Ëü±ß¡¢Z¡ÉTHE 70th¡É¤¬642Ëü±ß¡£