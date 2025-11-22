¶È³¦±Ä¶ÈÍø±×Î¨¾å°Ì:¥¨¥Õ¥Ó¡¼²ð¸î¤Ï¡ÖM&A¡×¤ËÀÑ¶Ë»ÑÀª
¡¡¥¨¥Õ¥Ó¡¼²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê9220¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É»Ô¾ì¡Ë¡£Ê¡»ãÍÑÉÊ¡Ê¥ì¥ó¥¿¥ë¡¢ÈÎÇä¡Ë¡¢²ð¸î»ö¶È¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤ä²ð¸îÉÕ¤ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥àÅù±¿±Ä¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¼ûÍ×ÇØ·Ê¤Ë¹¥¼ý±×³¹Æ»¤ò¿Ê¤à:¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î°ÕµÁ
¡¡¸½²ñÄ¹¤ÎÌøß·½¨¼ù»á¤¬1987Ç¯¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾¦ÉÊ¡¦Êõ¾þÉÊ¡¦°áÎà¤Î²·¤·¡¦ÈÎÇä¶È¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£2000Ç¯¤Î²ð¸îÊÝ¸±»Ü¹Ô¤ò·Àµ¡¤Ë²ð¸î»ö¶È¤Ë¿Ê½Ð¡£»Û³¦¤ÎÏ·ÊÞ´ë¶È¤Î°ì³Ñ¡£22Ç¯4·î¾å¾ì¡£
¡¡¾å¾ìÄ¾¸å¤Î½é·è»»:22Ç¯3·î´ü¤Ï¡Ö1.8%¸º¼ý¡¢23.0%±Ä¶ÈÁý±×¡×¡£°Ê¹ß¤ÎÂ¼è¤ê¤Ï¡Ö4.7%Áý¼ý¡¢16.4%¸º±×¡¢33±ßÇÛ³«»Ï¡×-¡Ö7.7%Áý¼ý¡¢3.1%¸º±×¡×-¡Ö5.9%Áý¼ý¡¢25.1%Áý±×¡×¡£º£3·î´ü¤Ï¡Ö7.0%Áý¼ý¡Ê117²¯3500Ëü±ß¡Ë¡¢3.7%Áý±×¡Ê6²¯8400Ëü±ß¡Ë¡¢5±ßÁýÇÛ38±ßÇÛ¡×·×²è¡£¼ý±×Æ°¸þµ°Æ»²½¤ÎÊý¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÁ°3·î´ü¤Ï<Ê¡»ãÍÑ¶ñ»ö¶È>¤Ï¥±¥¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ä²ð¸î»ÜÀß¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎË¬Ìä³èÆ°¤ÇÁ°´üÈæ4.9%¤ÎÁý¼ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¡¢<²ð¸î»ö¶È>¤Ï24Ç¯3¡Á4·î¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à3µòÅÀ¤Î¿·µ¬³«Àß¡¦ÄÌÇ¯´óÍ¿¤Ç6.5%¤ÎÁý¼ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ê2029Ç¯3·î´ü¤ÎÃæ·×¤Ç¤â¡ÖÇä¾å¹â150²¯±ß¡Ê25Ç¯3·î´üÈæ56%Áý¼ý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×10²¯±ß¡Ê45%Áý±×¡Ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢Æ±»þ¤Ë¡ÖM&A¤Ë¤è¤ëÇä¾å¹â10²¯±ßÁý¡×¤òëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊ¡»ã»ö¶È¤Ç¤Ïº£´ü¤Î´Ý²°²È¶ñ¤Î»ö¶È¾ù¼õ¡¦¡¦¡¦²ð¸î»ö¶È¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë½ÅÅÙ²ð¸îË¬Ìä¤Ë¿Ê½Ð¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¿·Àß¤Ç¡Ê¶ÈÍÆ¤Î¡Ë³ÈÂç¤ò¡¦¡¦¡¦¡×¤È¡¢ÀÑ¶Ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¡Ö¼¡À¤ÂåÁØ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¼õ±×¼Ô¤ÎÉéÃ´Áý¸¡Æ¤¡×¤¬²ÝÂê¤È¤·¤ÆÌäº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Î¸øÈñ¡ÊÀÇ¶â¡Ë+40ºÐ°Ê¾å¤Î¶¡½Ð¡×¡¢¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤«¤éÂçÉý¤Ê¥Ù¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿´Ä¶¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖM&A¤Ë¤è¤ëµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç/¾¡¤Á»Ä¤êºö¡×¤Ïº£¸å¤È¤âÉÔ²ÄÈò¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¼ç¼´¤ÎÊ¡»ãÍÑÉÊ¤Ï¡ÖÅÅÆ°¥Ù¥Ã¥É/¼Ö°Ø»Ò/°ÜÆ°ÍÑ¥ê¥Õ¥È/¾²¤º¤ìËÉ»ßÍÑ¶ñ¡×¤Ê¤É15¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò17µòÅÀ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¾¦ÉÊ³«È¯¡×¤Ê¤É¤Ï¡Ö¿Í·ïÈñÁý¡¦¥³¥¹¥ÈÁý¡×¤ò´ª°Æ¤¹¤ë¤È¡¢M&A¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ÏÉ¬¿Ü¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅìÍÎ·ÐºÑ¤¬11·î11Æü¤ÎWebÈÇ¤Ç¡Ö²ð¸î´ØÏ¢¾å¾ì´ë¶È¤Î±Ä¶ÈÍø±×Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°:¾å°Ì15°Ì¡×¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖM&A»Üºö¤ò¡×¤È¤¤¤¦´ë¶È¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¥¨¥Õ¥Ó¡¼²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢15°Ì¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥Õ¥Ó¡¼²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¹ÆºîÀ®Ãæ¤Î³ô²Á¤Ï1200±ßÆþ¤ê¸ý¿å½à¡¢Í½ÁÛÀÇ°ú¤¸åÇÛÅöÍø²ó¤ê2.5%Í¾¡£4·î°ÂÃÍ893±ß¤«¤é10·î¤Ë1324±ß¤Þ¤ÇÇã¤¤Ä¾¤µ¤ì¡¢Ùæ¤ß¹ç¤¤¾ìÌÌ¡£