¡¡¡þ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡¡¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼3¡½2¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥í¥ß¥Ã¥¸¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡±Ñ¹ñ¡¦¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë
¡¡¼ó°Ì¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎMFºä¸µÃ£Íµ¡Ê29¡Ë¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿14°Ì¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥í¥ß¥Ã¥¸Àï¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤Ç3¡½2¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÃæÈ×¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÀèÈ¯¡£¥Á¡¼¥à¤Ï2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾41Ê¬¤Ëºä¸µ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¯¥í¥¹¤ÇFW¥¨¥¯¥ë¥º¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£¤³¤ì¤ÇÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¸åÈ¾¤Ë2ÆÀÅÀ¤·¡¢3¡½2¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¤ÇÏ¢¾¡¤ò3¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾45Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ºä¸µ¤Ï¡¢¼ó°Ì¤òÁö¤ë¹¥Ä´¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥ê¡¼¥°Àï14»î¹çÌÜ¡ÊÀèÈ¯12¡Ë¤Î½Ð¾ì¡£4ÆÀÅÀ3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£