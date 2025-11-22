¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¥ê¡¼¥°Àï3Ï¢¾¡¡ª¡¡¥Í¥È¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤È¥¨¥ó¥½ÃÆ¤Ç¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼·âÇË¡¢»ÃÄê2°ÌÉâ¾å
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤È¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Ï¡¢11»î¹ç¤¬¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö10¡×¤Î¸½ºß17°Ì¡£¹ß³Ê·÷Æâ¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤È¤ÏÆ±¤¸¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Î»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤ÆÇ´¤ê¶¯¤¤Àï¤¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏÂè9Àá¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤ÇÉÔ³Ð¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°5»î¹ç¤Ç4¾¡1ÇÔ¤È3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Î¥Û¡¼¥à¡Ø¥¿¡¼¥Õ¡¦¥à¡¼¥¢¡Ù¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¡¢¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¤¬ÃæÈ×¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¤³¤È¤Ë¡£Á°Àþ¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¤È¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤¬½Ä´Ø·¸¤ÇÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹ºî¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¡£²¿ÅÙ¤«¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏDF¥È¥ì¥ô¥©¡¦¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤Ï34Ê¬¡¢±Ô¤¤Ü¸¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥Ç¥é¥Ã¥×¤ËÅö¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È¤ËÅ¸³«¡£¥Í¥È¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Ç¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤â¡¢¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤ÎDF¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÌá¤ê¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿37Ê¬¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¯¥¯¥ì¥¸¥ã¤¬¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼DF¤ÎÇØ¸å¤ËÁö¤ê¹þ¤ß¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Æ¥ó¥¹¤ØÍî¤È¤·¤Î¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¥®¥Æ¥ó¥¹¤¬±¦Â¤Ç½À¤é¤«¤¤¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¥Í¥È¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¡¢¸åÈ¾¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÅ¸³«¤Ë¡£63Ê¬¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤«¤é¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È¤¬¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤â¡¢±¦¥Ý¥¹¥È¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Ï69Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥Õ¥ì¥ß¥ó¥°¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂç¤¤¯ÏÈ¤ò³°¤ì¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Ï¹¶·âÅª¤ÊÁª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨Æ±ÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬88Ê¬¤Ë¼¡¤ÎÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£¥Í¥È¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¥ë¥¯¡¦¥®¥¦¤¬Ç´¤ê¤Ê¤¬¤é¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤ò¿Þ¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤òÁªÂò¡£¤½¤³¤Ë¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬Áö¤ê¹þ¤ß¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Ï¼¡Àï¡¢29Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤ÈÂÐÀï¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï25Æü¤ËUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢30Æü¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÈÂÐÀï¤È¤¤¤¦¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥ÁÏ¢Àï¤¬Â³¤¯¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¡¡0¡Ý2¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡37Ê¬¡¡¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
0¡Ý2¡¡88Ê¬¡¡¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Ï¡¢11»î¹ç¤¬¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö10¡×¤Î¸½ºß17°Ì¡£¹ß³Ê·÷Æâ¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤È¤ÏÆ±¤¸¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤Î»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤ÆÇ´¤ê¶¯¤¤Àï¤¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏÂè9Àá¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤ÇÉÔ³Ð¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°5»î¹ç¤Ç4¾¡1ÇÔ¤È3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½øÈ×¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹ºî¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¡£²¿ÅÙ¤«¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏDF¥È¥ì¥ô¥©¡¦¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤Ï34Ê¬¡¢±Ô¤¤Ü¸¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥Ç¥é¥Ã¥×¤ËÅö¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È¤ËÅ¸³«¡£¥Í¥È¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Ç¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤â¡¢¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤ÎDF¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÌá¤ê¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿37Ê¬¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¯¥¯¥ì¥¸¥ã¤¬¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼DF¤ÎÇØ¸å¤ËÁö¤ê¹þ¤ß¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Æ¥ó¥¹¤ØÍî¤È¤·¤Î¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¥®¥Æ¥ó¥¹¤¬±¦Â¤Ç½À¤é¤«¤¤¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¥Í¥È¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¡¢¸åÈ¾¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÅ¸³«¤Ë¡£63Ê¬¤Ë¤Ï¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤«¤é¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È¤¬¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¤â¡¢±¦¥Ý¥¹¥È¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Ï69Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥Õ¥ì¥ß¥ó¥°¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂç¤¤¯ÏÈ¤ò³°¤ì¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Ï¹¶·âÅª¤ÊÁª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨Æ±ÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬88Ê¬¤Ë¼¡¤ÎÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£¥Í¥È¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¥ë¥¯¡¦¥®¥¦¤¬Ç´¤ê¤Ê¤¬¤é¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤ò¿Þ¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤òÁªÂò¡£¤½¤³¤Ë¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬Áö¤ê¹þ¤ß¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤Ï¼¡Àï¡¢29Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤ÈÂÐÀï¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï25Æü¤ËUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢30Æü¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÈÂÐÀï¤È¤¤¤¦¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥ÁÏ¢Àï¤¬Â³¤¯¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¡¡0¡Ý2¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡37Ê¬¡¡¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
0¡Ý2¡¡88Ê¬¡¡¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥Í¥È¤ÎÀèÀ©ÅÀ¡ª
º£µ¨¹¥Ä´¤Î¤³¤ÎÃË¤¬·è¤á¤¿‼️— U-NEXT¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë (@UNEXT_football) November 22, 2025
¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿ #¥¯¥¯¥ì¥¸¥ã ¤«¤é#¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹ ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬²ó¤ê¡¢
ºÇ¸å·è¤á¤¿¤Î¤Ï #¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È ⚽️
🏆¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥° Âè12Àá#¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼ v #¥Á¥§¥ë¥·¡¼
📺https://t.co/SmsuCAX6SC pic.twitter.com/PZl5uu0sSv