¤µ¤ó¤Þ¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ø£Ó£Í£Á£Ð²ò»¶»þ¤Ëà¶â¸Àá¼ø¤±¤¿¿¿°Õ¡Ö¿Í¤Î¸À¤¦»ö¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤ÊÃË¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡Ä¡×
¡¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£²£²Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ëà¶â¸Àá¤ò¼ø¤±¤¿¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÚÂ¼¤Ï£±£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÍÆ¯£Ô£é£í£å£ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤ò´Ó¤¯ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤«¤é¤Î¡Ö¡Ø²¶¤¿¤ÁÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¡×¡Ö²¶¤È¤«»ä¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ªÁ°¡¢¤Ç¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤¾¡×¤È¤¤¤¦à¶â¸Àá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿£Ó£Í£Á£Ð²ò»¶¸å¡¢¥½¥í³èÆ°¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤â¤µ¤ó¤Þ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¤¤¤ä¡¢º£¡¢¤ªÁ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Þ¤¿¤½¤¦¤¤¤¦Ä©Àï¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¨¤¨¤ä¤ó¤±¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤Ç¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤ÎÃæ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ÇØÃæ²¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤À¤±¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿Í¤Î¸À¤¦»ö¤Ê¤ó¤«Ê¹¤¯¤è¤¦¤ÊÃË¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¡Ø¤³¤¤¤Ä¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤Í¤ó¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¡Ø¤½¤Ã¤Á¤ä¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤À¤±¤Ç¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡ØÇØÃæ²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Í¤ó¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤Ã¤¿´¶¤¸¤ä¤Í¡£²¶¤Ï¡Ø¤¨¡©¡¡¿¨¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÇØÃæ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Âç¤¤ÊºÒ³²¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÚÂ¼¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¡Øµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²¶¤¿¤Á¤ÏÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤ëÊ¬¡¢À¸¤¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ä¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤è¤¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤«Í¿¤¨¤é¤ì¤¿À±¤Î²¼¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ä¤ó¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£¤½¤³¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¸¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌäÂê¤ä¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£