¸°»³¤äº´Æ£¿Ê½Ð¡¢Í§ÌîÆ¨¤¹¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë
¡¡¡Ú¥Ø¥ë¥·¥ó¥¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ï22Æü¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥Ç¥£¥¢ÇÕ¤ÇÃË»Ò¤ÎÁ´6Àï¤¬½ªÎ»¤·¡¢Áí¹çÀ®ÀÓ¤Î¾å°Ì6¿Í¤ÇÁè¤¦GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê12·î4¡Á6Æü¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¤ËÆüËÜÀª¤Ï¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤Èº´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤¬¿Ê¤ó¤À¡£Í§Ìî°ì´õ¡ÊÂè°ì½»·ú¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÏÁí¹ç7°Ì¤ÇÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê½Ð¼Ô¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°½ç¤Ç¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¸°»³¡¢º´Æ£¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥·¥¢¥ª¥¤¥à¥Õ¥¡¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥·¥ã¥¤¥É¥í¥Õ¡Ê¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡Ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥°¥é¥Ã¥¹¥ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë