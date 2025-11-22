¥Ê¥Ã¥·¥å¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥åーÅÐ¾ì♡À±¹ß¤ëÌë¤Î¥Á¥¥ó&¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥ìー
¼ê·Ú¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¡¢±ÉÍÜ´ÉÍý¤â³ð¤¦ÎäÅàÂðÇÛ¿©¥µー¥Ó¥¹¡Önosh¡Ê¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ë¡×¤«¤é¡¢º£Ç¯¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¿·ºî¤Ï¡ÖÀ±¹ß¤ëÌë¤Î¥¯¥êー¥ßー¥Á¥¥ó¡×¤È¡Ö¥¢¥ó¥¬¥¹¥Óー¥Õ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥ìー¡×¤Î2ÉÊ¡£Çò¤È¹õ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¤¿¤á¤ÎìÔÂô¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊË»¤·¤¤Êý¤Ç¤â¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤á¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡ºá°´¶¤Ê¤¯Ì£¤ï¤¨¤ë±ÉÍÜÀß·×¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Çò¤¬±Ç¤¨¤ë¡ÖÀ±¹ß¤ëÌë¤Î¥¯¥êー¥ßー¥Á¥¥ó¡×
¡ÖÀ±¹ß¤ëÌë¤Î¥¯¥êー¥ßー¥Á¥¥ó¡×¡ÊÈ¯ÇäÆü¡§11·î18Æü¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½ー¥¹¤Ë¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¤¬¹á¤ë¥íー¥¹¥È¥Á¥¥ó¡¢¤È¤í¤±¤ë¥Áー¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ìÔÂô¤Ê¥×¥ìー¥È¡£
¥«¥í¥êー485kcal¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á34.1g¡¢Åü¼Á12.4g¡¢»é¼Á31.2g¡¢±öÊ¬2.5g¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤êËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥Ê¥Ã¥·¥å´ð½à¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥×¥ê¥«¤¬ºÌ¤ê¤òÅº¤¨¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ÉûºÚ¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¥Ä¥Ê¥µ¥é¥À¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¥¢ー¥â¥ó¥É¡¢¥¢¥µ¥ê¤È»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥Þ¥ê¥Í¤Î3¼ï¤Ç¡¢¥×¥ìー¥ÈÁ´ÂÎ¤¬¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®»þ¤ÏÍÆ´ï¤Î¤Õ¤¿¤ò3～4cm¤Û¤ÉÇí¤¬¤·¤Æ²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹õ¤Î¿¼¤ß¤¬ºÝÎ©¤Ä¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥ìー¡×
¡Ö¥¢¥ó¥¬¥¹¥Óー¥Õ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥ìー¡×¡ÊÈ¯ÇäÆü¡§11·î18Æü¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤ÇÇ»¸ü¤Ê¿¿¤Ã¹õ¥«¥ìー¥½ー¥¹¤Ë¡¢¤È¤í¤±¤ë¥Áー¥º¤È¥Û¥¯¥Û¥¯¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°ìÉÊ¡£
¥«¥í¥êー528kcal¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á19.9g¡¢Åü¼Á23.9g¡¢»é¼Á40.5g¡¢±öÊ¬2.3g¤È¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤±ÉÍÜÀß·×¤Ç¤¹¡£¥¢¥ó¥¬¥¹µí¤Î»Ý¤ß¤¬¹¤¬¤ë±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ï¡¢Åß¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
ÉûºÚ¤Ë¤Ï¤Û¤¦¤ì¤óÁð¥½¥Æー¡¢¥«¥ê¥Õ¥é¥ïー¥³¥ó¥½¥á¡¢¿Í»²¤È»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥µ¥é¥À¤ò¥»¥Ã¥È¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Çµ¤Ê¬¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¢ö
º£Ç¯¤ÏÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ê¢¨1¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢12·îÃæ¤ËÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ª¥Ë¥ª¥ó¥°¥ê¥ë¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡×¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ê¢¨2¡Ë¤ÇÆÏ¤¯¥µ¥×¥é¥¤¥º´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Ç¯Ëö¤Ç¤â¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤é¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿´Ìö¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¢ö
¡Ê¢¨1¡Ë¡ÖÀ±¹ß¤ëÌë¤Î¥¯¥êー¥ßー¥Á¥¥ó¡×¡Ö¥¢¥ó¥¬¥¹¥Óー¥Õ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥ìー¡×¤Î2¾¦ÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¡£
¡Ê¢¨2¡Ë¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¡¢ÁªÂòÉÔ²Ä¡£
Ê¿Æü¤Ç¤âÆÃÊÌ´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¥á¥Ë¥åー¤ò
º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÏÊ¿Æü¤Ç¤â¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤¬¤¢¤ì¤Ð¼«Âð¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÈþ¤·¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Î2ÉÊ¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤âÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È♡
±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»þ´ü¤Ç¤âºá°´¶¤Ê¤¯¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤À¤±¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤âÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¤âÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÆÏ¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¢ö