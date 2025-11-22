Ãæ¹ñ¤Î¥¦¥ë¥à¥Á¤È¥¥ë¥®¥¹¤Î¥ª¥··ë¤Ö¹ñºÝÎ¹µÒÄê´üÊØ¤¬±¿¹Ò³«»Ï
¾èµÒ34¿Í¤ò¾è¤»¤¿Ãæ¹ñÆîÊý¹Ò¶õCZ8007ÊØ¤¬11·î22Æü¸áÁ°8»þ5Ê¬¤ËÃæ¹ñ¤Î¥¦¥ë¥à¥ÁÅ·»³¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢¥¥ë¥®¥¹Âè2¤ÎÅÔ»Ô¤Î¥ª¥·¤ËÄ¾¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¦¥ë¥à¥Á¤È¥¥ë¥®¥¹¤Î¥ª¥·´Ö¤ÎÄê´ü¹ñºÝÎ¹µÒÏ©Àþ¤Î±¿¹Ò¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ï¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢Ãæ¹ñ¤È¥¥ë¥®¥¹¤Î¥ª¥·¤ò·ë¤ÖÄ¾¹ÔÊØ¤¬±¿¹Ò¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¦¥ë¥à¥ÁÅ·»³¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ó¥·¥å¥±¥¯ÊØ¤Ë¼¡¤¤¤Ç³«Àß¤µ¤ì¤¿¥¥ë¥®¥¹¹Ô¤¤Î2ËÜÌÜ¤Î¹ñºÝÎ¹µÒÏ©Àþ¤Ç¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¦¥ë¥à¥Á¤È¥¥ë¥®¥¹¤Î¥ª¥·¤ò·ë¤ÖÏ©Àþ¤ÏËè½µÅÚÍËÆü¤Ë±ýÉü¤½¤ì¤¾¤ì1ÊØ¤ò±¿¹ÒÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Èô¹Ô»þ´Ö¤ÏÌó2»þ´Ö30Ê¬¤Ç¡¢Î¾ÅÔ»Ô´Ö¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¤¬ÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥ë¥à¥Á½ÐÆþ¹ñ¸¡Ìä½ê¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢11·î22Æü¸½ºß¡¢¥¦¥ë¥à¥ÁÅ·»³¹ñºÝ¶õ¹Á¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÃæ¹ñ¤È¥¥ë¥®¥¹Î¾¹ñ¤ò±ýÍè¤·¤¿Î¹µÒ¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ55.4¡óÁý¤Î6Ëü¿ÍÍ¾¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤¦¤ÁÎ¹¹Ô¡¢Î±³Ø¡¢¾¦ÍÑ¤Î±ýÍè¼Ô¤¬3³äÄ¶¤òÀê¤á¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë