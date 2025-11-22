22/7¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØABCÍ½ÁÛ¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¸ø³«¡ª¿·°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
22/7¡Ê¥Ê¥Ê¥Ö¥ó¥Î¥Ë¥¸¥å¥¦¥Ë¡Ë¤¬¡¢12·î10Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØABCÍ½ÁÛ¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¡È22/7¤Îº£¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
º£ºî¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿·°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£Â´¶È¥á¥ó¥Ðー¤¬Ã´Åö¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â¤¢¤é¤¿¤ËÉÁ¤¤ª¤í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ï¡È¾®¤µ¤Ê¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¡É¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤ò·Ò¤°¡È22/7¤Îº£¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
CD¤Ë¤Ï¡¢»°ºîÏ¢Â³¤Ç¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×Ãæ¤Î¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥êー¥É¶Ê¡ÖÍýÏÀÊªÍý³ØÅª ËÍ¤Î¿äÏÀ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥·ー¥Ð¡ª¡×¡ÖÈ¢Äí¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ê¤É¸ÄÀË¤«¤Êºî²È¿Ø¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¿Ê²½¤ò¿§Á¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅÃæ¤Î22/7¡£¡Ø22/7·×»»³° season2¡Ù¡ÊTOKYO MX¡¿BS11¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿·¥á¥ó¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¡§ÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È
(C)22/7 PROJECT
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.10 ON SALE
ALBUM¡ØABCÍ½ÁÛ¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
22/7 OFFICIAL SITE
https://nanabunnonijyuuni-mobile.com