¡Ö¿åËóÉÂ¤ÏÇ¯·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¸å¤Ç¤â¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¡×¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡©¸ø³²ÂÐºö¤â°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
¿åËóÉÂ¤È¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¿åËóÏÑ¤Ç¾¼ÏÂ31Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¸ø³²ÉÂ¤Ç¤¹¡£
¿åËóÏÑ¼þÊÕ¤Î²½³Ø¹©¾ì¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤¿¥á¥Á¥ë¿å¶ä¤¬¡¢³¤»ºÊª¤òÄÌ¤·¤Æ¿ÍÂÎ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¿À·Ð·Ï¤Ë¾ã³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÃæÆÇ·Ï¼À´µ¤Ç¡¢Ä¹¤¤ËÅÏ¤ê¸¶°øÉÔÌÀ¤Î´ñÉÂ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¶ì¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÂèÆó¿åËóÉÂ¡¦»ÍÆü»Ô¤¼¤ó¤½¤¯¡¦¥¤¥¿¥¤¥¤¥¿¥¤ÉÂ¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Î»ÍÂç¸ø³²ÉÂ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÈï³²¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¤ÏÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£Æü¤Ç¤âÂ¸ºß¤·¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤ÎÇ§Äê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÊ¾Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï´Ä¶±øÀ÷¤ÎÈ¿¾Ê¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿åËóÉÂ¤¬È¯À¸¤·¤¿¸¶°ø¤«¤é¾É¾õ¡¢Í½¸å¤È¤³¤ÎÉÂµ¤¤Î¸½ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡Ö¿åËóÉÂ¡×¤È¤Ï¡©¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¡ª¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
Éð°æ ÃÒ¾¼¡Ê¹âºÂ½ÂÃ«¤Ä¤Ð¤µ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
Ê¿À®14Ç¯·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¡£Æ±Ç¯4·î¤è¤ê·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÉÂ±¡ ¤Ë¤Æ¾®»ù²Ê¸¦½¤¡£Ê¿À®16Ç¯¤ËÎ©Àî¶¦ºÑÉÂ±¡¡¢Ê¿À®17Ç¯Ê¿ÄÍ¶¦ºÑÉÂ±¡¡Ê¾®»ù²Ê°åÄ¹¡Ë¤Ç¶ÐÌ³¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢Ê¿À®22Ç¯ËÌÎ¤Âç³ØËÌÎ¤¸¦µæ½êÉÂ¸¶ÈùÀ¸ÊªÊ¬»Ò±Ö³Ø¶µ¼¼¤Ë¤Æ¸¦µæ°÷¤ò·óÇ¤¡£¿·À¸»ù°åÎÅ¡¦µßµÞ°åÎÅ¡¦¾ã³²¼Ô°åÎÅ¤Ê¤É¤Î¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¡£Ê¿À®24Ç¯¤«¤é²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÉû±¡Ä¹¤È¤·¤ÆÆü¡¹Î×¾²¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æâ²ÊÎÎ°è¤Î¿ÇÎÅ¡¦Ë¬Ìä¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤¦¡£Ê¿À®29Ç¯2·î¤è¤ê²£ÉÍ»Ô¼Ò²ñ»ö¶È¶¨²ñ¤¬³«Àß¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤´¤ß¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î±¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£ÎáÏÂ2Ç¯4·î¤è¤ê¡Ö¹âºÂ½ÂÃ«¤Ä¤Ð¤µ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î±¡Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£
ÆüËÜ¾®»ù²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜ¾®»ù´¶À÷¾É³Ø²ñÇ§Äê¥¤¥ó¥Õ¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥É¥¯¥¿ー¡ÊICD¡Ë¡¢Î×¾²¸¦½¤»ØÆ³°å¡ÊÆüËÜ¾®»ù²Ê³Ø²ñ¡Ë¡¢¹³¶Ý²½³ØÎÅË¡Ç§Äê°å
°å»Õ¡Ü¡Ê¤¤¤·¤×¤é¤¹¡Ë½êÂ°
¿åËóÉÂ¤ÎÍ½¸å¤È¸½¾õ
Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¾É¾õ¤Ë¶ì¤·¤àÊý¤¬Â¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿õ¿À·Ð·Ï¤Ë¾ã³²¤òÉé¤¦¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ï¼£ÎÅº¤Æñ¤Ê¤¿¤á¡¢ÉÂµ¤¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¾É¾õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄ¹¤¯¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ï¡¢´µ¼Ô¿ô¤¬º£¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñ¤¬¿åËóÉÂÇ§Äê´µ¼Ô¤ÈÇ§¤á¤ë¾ò·ï°Ê³°¤Ë¤â¤³¤ÎÉÂµ¤¤È¸«¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¬¤ª¤ê¡¢2000Ç¯Âå¤â¤³¤ÎÉÂµ¤¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÁÊ¾Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯·î¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¿åËóÉÂ¤Ëµ¤¤Å¤¯Êý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¿åËóÉÂ¤Ï¡¢ºÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤«¤é¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¿åËóÉÂ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Ï·à¾É¤ÇË´¤¯¤Ê¤ëÊý¤âÂ¿¤¯ÊÐ¸«¤äº¹ÊÌ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎÉÂµ¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡¦Ç§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø³²ÉÂ¤Ï²áµî¤Î¤³¤È¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¾É¾õ¤Ë¶ì¤·¤àÊý¤¬º£¤â¤Þ¤À¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸ø³²ÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï¿åËóÉÂ¤Î¤è¤¦¤Ê¸ø³²ÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¹©¾ì¤Ø´Ä¶ÂÐºö¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸ø³²¤Ï¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤ä»º¶È¤Î³ÈÂç¤È¤È¤â¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ø³²Èï³²¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ÈÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸½ºß¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ï´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤º¤¤¤Ö¤ó¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ø³²¤ÏÂç·¿¹©¾ì¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë´Ä¶±øÀ÷¤Î¤Û¤«¡¢À¸³è¤Î¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤¿¤Ð¤³¤Î¼õÆ°µÊ±ì¤ä¼Ö¤ÎÇÓµ¤¥¬¥¹¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¾ã³²¤Ê¤É¤â¸ø³²¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÉÂµ¤¤Î¿ÇÃÇ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º·§ËÜ¸©¡¦¼¯»ùÅç¸©¡¦¿·³ã¸©¤Î¥á¥Á¥ë¿å¶ä¤Ë¤è¤ë¸ø³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¡¢µû²ðÎà¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢µù¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤Ê¤É¤ÎÉÂÎò¤Î³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿Ç»¡¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¿À·Ð¿Ç»¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼êÂ¤ÎËöÃ¼ÉÕ¶á¤Ê¤É¡¢»Í»è¤ÎËöÃ¼¤Ë¶¯¤¯¾É¾õ¤¬É½¤ì¡¢ÂÎ´´¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¾É¾õ¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤Î´¶³Ð¾ã³²¤ä¡¢Á´¿ÈÀ¤Î´¶³Ð¾ã³²¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£±¿Æ°¼ºÄ´¤ä»ëÌî¶¹ºõ¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤Î¾É¾õ¤Î¹çÊ»¤ÎÄøÅÙ¤ä¡¢ÆóÅÀ¼±ÊÌ³Ð¤Ê¤É¤Î´¶³Ð¤ò¿ôÃÍ²½¤¹¤ë¸¡ºº¤Ê¤É¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
µÞÀ´ü¤Î¼£ÎÅË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ°ÛÅª¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ËýÀ´ü¤Ç¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡¢ºÙË¦Æâ¤Î³èÀ»ÀÁÇ¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤ë¿À·Ð¾É¾õ¤Î°²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Ó¥¿¥ß¥óE¤ä¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB12¤Ê¤É¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤à¤éÊÖ¤ê¤Ë¤Ï¡¢´ÁÊýÌô¤ÎçéÌô´ÅÁðÅò¤òÅêÍ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¡¢¿åËóÉÂÃÏ°è¤Ç¤È¤ì¤¿µû²ðÎà¤ò¿·¤¿¤Ë¿©¤Ù»Ï¤á¤Æ¡¢·ã¤·¤¤¾É¾õ¤ò¼¨¤¹¿åËóÉÂ¤òÈ¯¾É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«³Ð¤·¤Ë¤¯¤¤ÄøÅÙ¤Î±¿Æ°¡¦´¶³Ð¤Î¾ã³²¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾®»ù¤Ç¤ÏÃÎÅª¤¢¤ë¤¤¤ÏÀº¿ÀÅªÇ½ÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¡¢ÀøºßÅª¤«¤ÄÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¿åËóÉÂ¤Ï²½³Ø¹©¾ì¤ÎÇÓ¿å¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥á¥Á¥ë¿å¶ä¤¬³¤»ºÊª¤òÄÌ¤·¤Æ¿ÍÂÎ¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Ãæ¿õ¿À·Ð·Ï¤Ë¾ã³²¤òµÚ¤Ü¤¹¸ø³²ÉÂ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾É¾õ¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤é¤·¤Ó¤ì¤ä¸À¸ì¾ã³²¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÅ¾¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¤¬¤Ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¹ñ¤«¤é¿åËóÉÂ¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤ì¤Ð¼êÅö¤ä°åÎÅÈñÊä½õ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç§Äê´ð½à¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¯¡¢Ç§Äê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¾É¾õ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
·è¤·¤Æ²áµî¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤º¡¢¸½ºß¤â·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿åËóÉÂ´µ¼Ô¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ä¸ø³²ÂÐºö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¿åËóÉÂ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸ø³²¤ÎËÉ»ß¤ä´Ä¶±øÀ÷¤ÎÂÐºö¤ØÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¸ø³²ÉÂÈ¯À¸¤òËÉ¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
¾®»ù¡¦À®¿Í¿åËóÉÂ¤È¤Ï
¿åËóÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´Ä¶ÊÝ·òÂÐºö