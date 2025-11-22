¸°»³¡¢Ï¢¾¡¤ÇGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢SP3°Ì¤«¤éµÕÅ¾
¡¡¡Ú¥Ø¥ë¥·¥ó¥¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÂè6Àï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥Ç¥£¥¢ÇÕºÇ½ªÆü¤Ï22Æü¡¢¥Ø¥ë¥·¥ó¥¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë3°Ì¤Î¸°»³Í¥¿¿¤¬¥Õ¥ê¡¼1°Ì¤Î¹ç·×270.45ÅÀ¤ÇµÕÅ¾Í¥¾¡¤·¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í¤Ç½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤È¤Ê¤ëGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê12·î4¡Á6Æü¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Âè4Àï¤ËÂ³¤¯GP2Ï¢¾¡¤ÇÄÌ»»8¾¡ÌÜ¡£»³ËÜÁðÂÀ¤Ï238.45ÅÀ¤ÇSP¤«¤é½ç°Ì¤ò°ì¤Ä¾å¤²¤Æ6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£SP¼ó°Ì¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥·¥¢¥ª¥¤¥à¥Õ¥¡¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ï2°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ú¥¢¤ÏÄ¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¤¬¹ç·×193.12ÅÀ¤ÇSP¤«¤é°ì¤Ä¾å¤²¡¢Âè4Àï¤ËÂ³¤¤¤Æ4°Ì¡£