¢¡Å·¹ÄÇÕ¡¡¢¦·è¾¡¡¡Ä®ÅÄ£³¡½£±¿À¸Í¡Ê£²£²Æü¡¦¹ñÎ©¡Ë
¡¡¿À¸Í¤¬£³¼ºÅÀ¤ÇÇÔ¤ì¡¢Ï¢ÇÆ¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££Ç£ËÁ°ÀîÂãÌé¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë¼è¤ì¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾£¶Ê¬¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤«¤é¼ºÅÀ¤ò¾·¤¯¡£Á°Àî¤â¡Ö¤Î¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Î²ó¼ý¤äÃæÈ×¤Î¹¶ËÉ¡¢¤¤¤Ä¤â¿À¸Í¤¬Î®¤ì¤ò¤Ä¤«¤àÉôÊ¬¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±£³£²Ê¬¤Ë£²¼ºÅÀÌÜ¡¢¸åÈ¾£±£±Ê¬¤Ë¤Ï£°¡½£³¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡£
¡¡£Æ£×µÜÂåÂçÀ»¤ÎÆÀÅÀ¤Ç£±ÅÀ¤ÏÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÎ»¡£°ì»î¹ç¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤êÂ³¤±¤¿Á°Àî¤Ï¡Ö·è¾¡Àï¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Îµ¤»ý¤Á¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Êý¤ä³Ð¸ç¤¬Á´Á³Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÁ°È¾¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç²á¿®¤»¤º¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¿´»ý¤Á¤ÎÉôÊ¬¤«¤é¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤Ù¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡££²µ¨Ï¢Â³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò·Ð¸³¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¾¡Éé¤É¤³¤í¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£µ¨¹ñÆâÌµ´§¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Í×°ø¤³¤½¡Ö¤³¤³¤¾¡¢¤È¤¤¤¦¤«¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤É¤³¤«¾¡¤Æ¤ë¤À¤È¤«¡¢¤¤¤±¤ë¤È¤«¡¢Ëý¿´¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌýÃÇ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¿À¸Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¾¡Éé¼å¤µ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¡£½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢Ä®ÅÄ¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡Ö¼¡¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È»×¤¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£º£¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤ë£Á£Ã£Ì£Å¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Íèµ¨¤³¤½¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡£¡ÈÄê°ÌÃÖ¡É¤ËÌá¤ë¤¿¤á¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÆÍ¤µÍ¤á¤ë¡£