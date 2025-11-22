¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¸°»³Í¥¿¿¡¢º´Æ£½Ù¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¡Ä¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤ØÁ°¿Ê¡¡Í§Ìî¤Ï¿Ê½Ð¤Ê¤é¤º
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈGP¥·¥ê¡¼¥ºÂè6ÀïºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡¥Ø¥ë¥·¥ó¥¡Ë
¡¡ÃË»Ò¤Ç¤ÏSP3°Ì¤Î¸°»³Í¥¿¿¤¬¥Õ¥ê¡¼¥È¥Ã¥×¤Î182¡¦29ÅÀ¤ò½Ð¤·¡¢¹ç·×270¡¦45ÅÀ¤ÎµÕÅ¾¤ÇÀ©¤·¤¿¡£¥¢¥À¥à¡¦¥·¥¢¥ª¥¤¥à¥Õ¥¡¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬256¡¦98ÅÀ¤Ç2°Ì¡£»³ËÜÁðÂÀ¡ÊMIXI¡Ë¤Ï238¡¦45ÅÀ¤Ç6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê12·î¤ÎGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¾å°Ì6¿Í¤¬·èÄê¡£²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿Í§Ìî°ì´õ¡ÊÂè°ì½»·ú¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï7°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¹Í¤Ç½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤Ê¤ë¡£½Ð¾ì6Áª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ê1¡Ë¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë:30ÅÀ¡ÊÂè1ÀïÍ¥¾¡¡¢Âè3ÀïÍ¥¾¡¡Ë
¡Ê2¡Ë¸°»³¡¡Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë:30ÅÀ¡ÊÂè4ÀïÍ¥¾¡¡¢Âè6ÀïÍ¥¾¡¡Ë
¡Ê3¡Ëº´Æ£¡¡½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë:28ÅÀ¡ÊÂè2ÀïÍ¥¾¡¡¢Âè4Àï2°Ì¡Ë
¡Ê4¡Ë¥¢¥À¥à¡¦¥·¥¢¥ª¥¤¥à¥Õ¥¡¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë:26ÅÀ¡ÊÂè1Àï2°Ì¡¢Âè6Àï2°Ì¡Ë
¡Ê5¡Ë¥ß¥Ï¥¤¥ë¡¦¥·¥ã¥¤¥É¥í¥Õ¡Ê¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡Ë:24ÅÀ¡ÊÂè2Àï3°Ì¡¢Âè5Àï2°Ì¡Ë
¡Ê6¡Ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥°¥é¥Ã¥¹¥ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë:20ÅÀ¡ÊÂè2Àï2°Ì¡¢Âè5Àï5°Ì¡Ë