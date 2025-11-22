°ËÅì»Ô¤ÎÆ°Êª±à¤Ç¡¢Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ô¥Ð¥é¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤¬22Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖºÇ¶á´¨¤¤¤Î¤Ç¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤½¤Î»Ñ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡ÄÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¥«¥Ô¥Ð¥é¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¡×¥¹¥¿ー¥È=ÀÅ²¬

¥«¥Ô¥Ð¥é¤Ï¡¢²¹ÃÈ¤ÊÃæÆîÊÆ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÂç·¿¤Î¥Í¥º¥ß¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¹¡£

¤½¤ÎÀÎ¡¢»ô°é°÷¤¬¤ªÅò¤ò»È¤Ã¤ÆÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¥«¥Ô¥Ð¥é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Åò¤À¤Þ¤ê¤ËÂÎ¤ò¿»¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤ªÅò¤Ë´î¤ó¤ÇÆþ¤ë»ö¤Ëµ¤¤Å¤­¡¢¥«¥Ô¥Ð¥é¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤Ï43Ç¯Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

22Æü¤Î°ËÆ¦¥·¥ã¥Ü¥Æ¥óÆ°Êª¸ø±à¤Îµ¤²¹¤Ï13¡î¡£²¹ÅÙ40ÅÙ¤Î¤ªÅò¤ÎÀò¤¬³«¤¯¤È¥«¥Ô¥Ð¥é¤¿¤Á¤Ï²æÀè¤ÈÆþ¤ê¡¢¡ÈÅò½®¡É¤ËÉâ¤«¤Ù¤é¤ì¤¿ÃÏ¸µ»º¤ÎÂç¤­¤Ê¡Öµ´¥æ¥º¡×¤ò¤«¤¸¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£¥·ー¥º¥ó½é¤á¤Æ¤Î¥æ¥ºÅò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖËÍ¤¿¤Á¤âºÇ¶á´¨¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤¤»Ï¤á¤ë»þ´ü¤Ç¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×

°ËÆ¦¥·¥ã¥Ü¥Æ¥óÆ°Êª¸ø±à¤Î¡Ö¥«¥Ô¥Ð¥é¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¡×¤Ï2026Ç¯4·î5Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£