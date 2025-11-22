ÌÏ·¿¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¡ÖÂç°æÀî¤Î¿å¡×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÀâÌÀ¡ÄJRÅì³¤¤¬ÅçÅÄ»Ô¤Ç2²óÌÜ¤Î½»Ì±ÀâÌÀ²ñ=ÀÅ²¬
¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¹©»ö¤ò½ä¤ëÂç°æÀî¤Î¿å»ñ¸»¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JRÅì³¤¤Ï2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÎ®°è¤Ç¤Î½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤òÅçÅÄ»Ô¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌÏ·¿¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¡ÖÂç°æÀî¤Î¿å¡×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÀâÌÀ¡ÄJRÅì³¤¤¬ÅçÅÄ»Ô¤Ç2²óÌÜ¤Î½»Ì±ÀâÌÀ²ñ=ÀÅ²¬
11·î21Æü¤«¤éÅçÅÄ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢JRÅì³¤¤Ë¤è¤ë½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤Ç¤¹¡£
JRÅì³¤¤¬Âç°æÀîÎ®°è¤Ç¤Î½»Ì±¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¯¤Î¤Ï2025Ç¯¤Î½Õ¤ËÂ³¤¤¤Æ2²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
Á°²ó¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ç½Ð¤¿°Õ¸«¤ä¼ÁÌä¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¹©»ö¤ò½ä¤ëÂç°æÀî¤Î¿å»ñ¸»¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÏ·¿¤ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤òÂ¿¤¯ÀßÃÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
21Æü¤Ë¤ÏÅçÅÄ»Ô¤ÎÀ÷Ã«»ÔÄ¹¤â²ñ¾ì¤òË¬¤ì¡¢¼Ò°÷¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÅçÅÄ»Ô À÷Ã«¸¨Âå»ÔÄ¹¡ä¡ÖÉÔ°Â»ë¤·¤¿¤ê¿´ÇÛ¤À¤Ã¤Æ»×¤¦Êý¤¬¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ÎÊý¡¹¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÀâÌÀ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢º£²ó¤â¤³¤¦¤·¤ÆÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤Ï¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
JRÅì³¤¤Ï2026Ç¯¤Î1·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎ®°è»ÔÄ®¤Ç½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£