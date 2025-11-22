¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¸°»³Í¥¿¿¤¬¥Õ¥ê¡¼µÕÅ¾¤ÇGP¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢¾¡¡ªGPÄÌ»»8¾¡ÌÜ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð·èÄê¡¡»³ËÜ¤Ï6°Ì
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈGP¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç²ñ¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂè4ÀïNHKÇÕÍ¥¾¡¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê22¡á¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤¬GP2ÀïÌÜ¤òµÕÅ¾¤ÇÀ©¤·¡¢NHKÇÕ¤ËÂ³¤¯Ï¢¾¡¤Ç3µ¨Ï¢Â³¤Ç12·î¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£SP7°Ì¤Î»³ËÜÁðÂÀ¡Ê25¡áMIXI¡Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼157.36ÅÀ¡¢¹ç·×238.45ÅÀ¤Ç6°Ì¡£
¡¡¥ß¥¹¤ÎÁê¼¡¤¤¤À¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë3°Ì¤«¤é¥Õ¥ê¡¼182.29ÅÀ¡¢¹ç·×270.45ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£SP1°Ì¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥·¥ã¥ª¡¦¥¤¥à¡¦¥Õ¥¡¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤òµÕÅ¾¤·GPÄÌ»»8¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¸°»³¤Îº£µ¨¥Õ¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È¤Ï190.47ÅÀ¡¢Æ±¹ç·×¥Ù¥¹¥È¤Ï287.24ÅÀ¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç4²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¤ò·è¤áÂç¤¤Ê´¿À¼¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢4²óÅ¾¡½3²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤âÃåÉ¹¡£ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¥È¥¥¡¼¥é¥ó¥É¥Ã¥È¡×¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£º£µ¨ºÇ¹âÅÀ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢±éµ»¸å¤ÏÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£»Ä¤ê2Áª¼ê¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Á¡¢µÕÅ¾Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤è¤¦¤ä¤¯¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¡£¸°»³¤ÏÂçºå³«ºÅ¤À¤Ã¤¿2021Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²¼¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¹ñÆâ³«ºÅ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¡Ö½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ïº£¤Þ¤Ç¤è¤êÀ¨¤¯¶¯¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢§¸°»³¡¡Á´Á³Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤¤±éµ»¤ò¤·¤¿¾å¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£¤³¤Î²ù¤·¤µ¤ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¤¡£